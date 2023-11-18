18 ноября 2023, 21:02

Первые выплаты получили 115 человек из обрушенной пятиэтажки в Астрахани

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Первые выплаты получили 115 человек, пострадавших при обрушении двух подъездов в пятиэтажке на Вокзальной площади в Астрахани. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«По моему поручению создана и работает комиссия по определению ущерба, по итогу граждане также получат финансовую поддержку», - написал он.

Людям, лишившимся жилья, предложат либо готовые квартиры, либо денежные компенсации после оценки специалистов.

Два подъезда пятиэтажного дома в Астрахани рухнули вечером 16 ноября. Большинство жильцов удалось эвакуировать, погибла одна пожилая женщина. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Привлеченные Следственным комитетом России эксперты-криминалисты приступили к расследованию.

Ранее появились фото квартиры , которая могла стать причиной обрушения дома. Трещины в фундаменте могли пойти из-за перепланировки на первом этаже. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома произошло из-за недосмотра.

Выплаты в России Обрушение дома в Астрахани
18 ноября 2023, 20:07
Богатейшая женщина России Бакальчук выступила против идеи «сначала дети, потом карьера»
РИА «Новости»
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Основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что отрицательно относится к позиции «сначала родить детей, а потом получать образование или строить карьеру». Как сообщили «Ведомости», она выступила против навязывания женщинам какой-либо концепции.

Основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что отрицательно относится к позиции «сначала родить детей, а потом получать образование или строить карьеру». Как сообщили «Ведомости» , она выступила против навязывания женщинам какой-либо концепции.

«Никому ничего нельзя навязывать. Если девушке в первую очередь хочется заботиться о семье и детях - хорошо», - сказала Бакальчук.

Однако призывать женщин сначала создавать семью, а потом работать - нельзя. Богатейшая женщина России заявила, что не будет пропагандировать идею «сначала замуж и дети, а потом карьера». Бакальчук также не станет советовать и своим дочерям выходить замуж до того, как они встанут на ноги.

Предпринимательница вспомнила о том, что в 20 лет ее не взяли на работу из-за того, что работодатель посчитал, что она скоро уйдет в декрет. Бакальчук действительно забеременела, но потом основала маркетплейс Wildberries. По мнению Татьяны, женщины не должны выбирать между работой и семьей. Они вполне могут все совмещать при желании, в том числе трудиться онлайн или открыть свой бизнес.

Ранее сенатор Маргарита Павлова сделала заявление: «Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования». Она отметила, что высшее образование якобы ни к чему не приводит, молодые женщины могут долго искать себя, менять профессии и терять «детородную функцию».

Идею отговаривать женщин от получения высшего образования раскритиковала депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Она подчеркнула, что России нужны грамотные и образованные женщины и напомнила Павловой, что при получении высшего образования человек не только получает профнавыки, но и развивает интеллект. Пилипенко предложила «поработать» с мужчинами и их отношением к семье для повышения демографии.

Дети Семья Женщины Россия
18 ноября 2023, 18:16
Постельное белье в России подорожало на 20%
pxhere.com
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Цены на постельное белье в России выросли на 20% из-за подорожания хлопка и дефицита тканей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в сфере торговли.

Российские производители закупают хлопок за границей, но из-за курса валют сырье стало обходиться дороже. В итоге увеличилась стоимость пряжи, тканей и красителей. Оборудование для пошива тоже обычно импортное, и все детали к нему приобретают за рубежом.

Еще одной проблемой стал дефицит тканей нужных дизайнов. В Ивановской области предприятия стали печатать собственные принты, а фирмы, которые заказывают изготовление своих узоров, должны ждать в очереди.

В России был спрос на постельное белье из Турции, но доставка выросла в цене, что повлияло на итоговую стоимость товара. Теперь комплект-полуторка из хлопка обойдется в 2000 рублей, хотя в прошлом году стоил 1700 рублей. Цена евронабора достигает 4300 рублей.

Первый зампред правительства Андрей Белоусов ранее провел заседание, которое коснулось ситуации с удорожанием социально значимых товаров. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с Минсельхозом поручили проанализировать обоснованность повышения цен на товар компаниями-производителями.

Торговля Деньги Инфляция
18 ноября 2023, 15:58
Закон не пройдет. ГК убережет бездомных собак от эвтаназии в Бурятии
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Народный хурал Бурятии принял закон, который разрешает эвтаназию бездомных животных. Зоозащитники и некоторые политики выступили против, но есть и те, кто высказался «за». Подробности — в материале «360».

Зоозащитники против В Telegram-канале «Зоозащита. ОСВВ Оренбург» принятое в республике решение назвали страшным. Авторы публикации опасаются, что закон реализуют по-другому. У активистов возник ряд вопросов: а будет ли у безнадзорных животных эта тридцатидневка, насколько гуманна эвтаназия, как будет реализовываться механизм на самом деле? В публикации добавили, что по факту принятия закона в Генпрокуратуру полетели тысячи обращений от зоозащитников. Там также отметили, что многие регионы держали вопрос об эвтаназии бездомных животных на паузе - просто чтобы не быть первыми.

Противоречие федеральному закону Решение Бурятии не пройдет как закон, так как Гражданский кодекс устанавливает срок шесть месяцев для того, чтобы находка, в том числе бездомная собака, перешла в собственность, рассказала «360» зоозащитница Анастасия Комагина. По ее словам, принятый в Бурятии закон выглядит странно.

«То есть хозяину предоставляется шесть месяцев этого срока для поиска, в том числе собаки, бесхозных животных. Там есть статья 231 Гражданского кодекса», - отметила эксперт.

О законе Согласно документу , пойманное животное без идентификационного жетона или чипа начнут помещать в пункты временного содержания на 30 дней, в течение которых ему будут искать хозяев. Собак с жетонами после трех суток в пункте временного содержания планируют передавать на 60 дней в приюты, которые могут ухаживать за питомцами за свой счет в течение неограниченного времени.

В пояснительной записке к документу уточнили, что допускается умерщвление животного, если в течение 30 дней ему не найдут нового хозяина. Эвтаназию также проведут в случае необходимости прекращения страданий питомца, наличия у него несовместимой с жизнью травмы и опасных болезней. Причиной для лишения жизни может стать нападение на человека, причинившее вред здоровью, или агрессивное поведение собаки.

Авторы инициативы считают, что законопроект поспособствует гуманному обращению с животными и поможет обеспечить безопасность людей, а также поддержать эпидемиологическое благополучие. Это позволит снизить возникающую социальную напряженность среди населения.

Мнение политолога Федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2020 года, предусматривает лишь два варианта обращения с бродячими собаками: выпуск обратно на улицу после вакцинации, стерилизации и чипирования (система ОСВВ), либо пожизненное содержание в приютах. Деньги на это нашлись лишь у Москвы, заявил волгоградский политолог Вадим Шумилин.

«Остальная Россия вынуждена жить в условиях, когда города и поселки заполняют дикие псы, сбивающиеся в стаи с десяток и более особей», - отметил он.

Снизить поголовье бродячих животных можно лишь в одном случае - если одномоментно стерилизовать 80% собак. Это невозможно на практике, подчеркнул Шумилин. Растущее число покусанных людей, истребление кошек и антисанитария вынудили власти внести поправки в федеральный закон 2020 года. Регионы наделили правом принимать собственные законы по обращению с бродячими животными. Однако изменения сформулированы таким образом, что не дают четкого ответа на вопрос, могут законы субъектов идти в разрез с федеральным.

«То есть вправе ли регионы вводить эвтаназию. Это значит, что попытка ее ввести гарантированно вызовет шквал жалоб в прокуратуру и прочие инстанции», - добавил эксперт.

Как отреагировали в Госдуме Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что оценку законности одобренного парламентом республики решения даст Генеральная прокуратура. Парламентарий уже направил в ведомство депутатский запрос.

«Сегодня больше всего обращений пришло по ситуации в Бурятии, по теме противоречия принимаемых там решений в сфере регулирования численности безнадзорных животных федеральному закону», - сообщил Бурматов.

Он напомнил, что федеральный закон дает регионам возможность принимать решения по обращению с безнадзорными животными исключительно на принципах гуманности и недопущения жестокого обращения. Бурматов пообещал обнародовать итоги прокурорской проверки закона в Бурятии.

Она добавила, что все шло к подобному решению, которое приняли в Бурятии, поскольку невозможно содержать всех бродячих животных в приютах. Однако срок в 30 дней - непредусмотрительный.

«Законопроект, скорее всего, не будет принят, потому что он противоречит федеральному закону, гражданского кодекса. <…> То есть они просто решили, что 30 дней - этого достаточно. Но законы субъектов федерации не могут противоречить в принципе тем законам, которые приняты на федеральном уровне», - подчеркнула Комагина.

Зоозащитница напомнила о праве регионов самостоятельно решать, выпускать собак из приютов или нет. В первом случае имеет смысл прививать, стерилизовать и чипировать животных. Но если их планируют усыплять, то тратить бюджетные средства на ОСВВ не имеет смысла, заключила собеседница «360».

Законы Животные Бурятия
18 ноября 2023, 15:56
Горный гидротоннель прорубили в Крыму для подачи воды в Ялту
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Новый семикилометровый гидротоннель прорубили в Крыму под Ай-Петри для подачи воды в Ялту. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.

Строительство тоннеля стало одним из самых масштабных проектов развития Крыма стоимостью около девяти миллиардов рублей.

«Физически тоннель готов», - отметил Булыгин.

Специалисты начнут готовить объект к чистовой отделке. Завершить все работы окончательно планируется в апреле, после этого будет осуществляться приемка и передача тоннеля в эксплуатирующую организацию.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что республика потребует от Украины более трех миллионов рублей компенсации за водную блокаду. Общественная палата Крыма уже составила иск. Арбитражный суд республики начал рассматривать первый иск об ущербе бюджету региона от водной блокады.

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