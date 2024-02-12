12 февраля 2024, 09:38

Первые самолеты полетели из Хабаровска в Паттайю после долгого перерыва

Global Look Press
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Первый после пандемии самолет авиакомпании Azur Air отправился из аэропорта Хабаровска в курортную Паттайю. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщила в Telegram-канале воздушная гавань дальневосточного города.

Первый самолет был загружен на 100%. Прямым рейсом воспользовались 237 пассажиров. На маршрут поставили лайнер Boeing 757-200 западного производства.

В пресс-службе аэропорта отметили, что полеты на тайский курорт из Хабаровска в последний раз осуществлялись в марте 2020 года.

Ранее в Сочи встретили первый рейс из Подмосковья, выполнявшийся на обновленном пассажирском самолете Ту-214 авиакомпании Red Wings. Ожидается, что лайнер будет выполнять международные полеты. В частности, из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми, а затем в Тель-Авив.

Boeing Авиакомпании
12 февраля 2024, 10:16
Идею замены Дня святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества не поддержали
РИА «Новости»
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Идея замены Дня святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества является неактуальной, потому что 14 февраля у людей ассоциируется с признанием в любви. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила депутат Ксения Горячева.

С таким предложением выступил производитель детских товаров Михаил Ветров.

«Некоторые праздники действительно перешли к нам из другой культуры, но успели обрести свои традиции. Одним из таких стал День святого Валентина. Если назвать его Днем товарищества, то он не перестанет быть Днем святого Валентина в головах людей», - сказала она.

Горячева отметила, что россияне могут заниматься дружбой и товариществом каждый день.

«А для самого сильного и светлого чувства отдельный праздник должен быть в нашей стране. В этот день люди традиционно делают предложения, что влияет на демографию и повышает престиж института брака», - добавила депутат.

Ранее стало известно, что проведение свадебных церемоний подорожало в России.

Праздники Депутаты Россия День святого Валентина
12 февраля 2024, 08:58
Синоптик предупредил о гололедице и ледяных дождях в Москве
РИА «Новости»
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Москву накроет теплый атмосферный фронт. В результате ожидаются снег и местами ледяные дожди. Столбики термометров поднимутся до 0 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столица будет ощущать влияние теплого атмосферного фронта, который не в силах преодолеть сопротивление антициклона, словно „зависнет“ над регионом», - разъяснил синоптик.

Учитывая этот фактор, в мегаполисе будет облачная погода, а также пройдет снег, местами с ледяными дождями. В результате может быть гололедица.

Температура воздуха будет варьироваться между значениями от -2 до 0 градусов, а по области - от -4 до 1 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и достигнет отметки 742 миллиметра ртутного столба - ниже нормы.

Во вторник, 13 февраля, ночью и в первой половине дня метеоролог спрогнозировал небольшой снег и местами гололедицу. Столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов.

Ранее синоптик рассказал, что в Москву вернутся морозы : в ночь на 16 февраля похолодает до -25 градусов.

Погода Погода в Москве Москва
12 февраля 2024, 08:46
Тату стало поводом отказа в найме части работодателей в России
РИА «Новости»
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Татуировки на теле стали причиной отказа в найме соискаителей на трудоустройство у 10% рекрутеров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Этот показатель снизился до уровня 2021 года. За прошлые два года процент тех, кому отказали в приеме на работе из-за татуировок на теле, фиксировали на уровне 14% и 13% соответственно.

При этом авторы опроса напомнили, что наличие татуировок формально не является основанием в отказе при трудоустройстве.

Порядка 26% жителе России положительно относятся к нательной графике, однако против выступили сразу 43% опрошенных. В основном тату чаще одобряли россияне с ежемесячным доходом до 49 тысяч рублей и младше 34 лет.

В желании набить татуировку на тело признались 15%. Чаще об этом заявляли те, у кого уже есть подобный опыт.

Ранее стало известно, что в России могут запретить отказывать в трудоустройстве на основании инвалидности или службы в армии.

Россия Работа
12 февраля 2024, 08:45
ЕС предупредили об ответе на ограничение передвижений российских дипломатов
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Возможное введение ограничений на передвижение российских дипломатов в странах, где они аккредитованы, представляет дискриминационную меру, заявил РИА «Новости» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что на это, безусловно, последует ответ.

«Это, конечно же, дискриминационная мера, которая касается свободы передвижения, она противоречит принципам Шенгенской зоны», - указал собеседник агентства.

В случае ее реализации, как добавил Полянский, со стороны России, конечно, последует ответная реакция.

По его мнению, Евросоюзу стало сложно придумывать какие-то новые санкции , отсюда и желание «отыграться на дипломатах».

О том, что ЕС захотел ограничить перемещения российских дипломатов, ранее сообщила газета Politico. По ее информации, такую меру хотят включить в 13-й пакет санкций.

Санкции Россия Евросоюз

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