Первые избиратели пришли на участки для голосования на Колыме, Сахалине и Курилах

«Ровно в 08:00 открылись все 86 избирательных участков. В регионе зарегистрированы 97 тысяч 255 избирателей. На участках работают около 300 общественных наблюдателей, прошедших необходимое обучение», - уточнил он.

По словам Жукова, уже досрочно проголосовали больше 10 тысяч человек. В их числе моряки, оленеводы, золотодобытчики, работники маяков и метеостанций, многие из которых работают в регионе вахтовым методом.

На Сахалине открылись 276 избирательных участков, а на Курилах - 14. Кроме того, работают девять временных в СИЗО, аэропорту и в больницах, рассказала председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что уже проголосовал в электронном формате в первый день выборов, опередив глав других регионов России.