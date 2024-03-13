Первую «ссору» панды Катюши с мамой сняли на видео

«Маам, ну пусти. Я с птичкой поиграю», - написала она.

На кадрах видно, как в вольер залетела птичка. Дин Дин схватила медвежонка сначала за хвостик, а потом полностью перетащила к себе и стала удерживать передними лапами. Дочка попыталась сбежать от строгой родительницы, но мать ее снова подхватила и вернула обратно.

До этого Акулова опубликовала видео, на котором Катюша осваивала деревянную горку в большом вольере. Юная медведица скатилась на животе, но только с середины конструкции. при этом она боялась выпрямить лапки.

Ранее директор зоопарка поделилась с подписчиками трогательными кадрами, на которых Катюша обнимала и целовала маму-панду , а последняя в ответ вылизывала ушки дочери. При этом по мере взросления Катюша стала проявлять и характер. В начале февраля она отказывалась переходить в большой вольер к матери.