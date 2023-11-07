Первую школу искусств построят в Новой Москве

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Учреждение возведут на пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига, между жилыми комплексами «Скандинавия» и «Москва А101». Благодаря проекту создадут свыше 1,2 тысячи рабочих мест.

По словам директора образовательного бюро «Лернити А101», в школе научат игре на музыкальных инструментах и организуют условия для индивидуальных и групповых занятий.

Помимо этого, желающие смогут играть в инструментальных коллективах, а театральный зал позволит устраивать концерты, театральные спектакли и кинопоказы.

«Кроме того, здесь будут проходить занятия разными видами искусства, семейные мероприятия, праздники для жителей территории», - добавила Булин-Соколова.

На данном этапе закончили работы на подземном этаже здания. Уже сейчас строители возводят монолит первого надземного этажа.

Административное здание со школой искусств состоит из двух частей: административно-деловой и образовательно-общественной. В первой части создадут офисы класса «Б».

Ранее рассказали, какие музеи школьники смогут посещать бесплатно.