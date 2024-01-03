03 января 2024, 17:19

Первую партию куриных яиц из Турции завезли в Россию

РИА «Новости»
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Первая партия пищевых яиц из Турции прибыла в Россию. Поставку проконтролировали специалисты Россельхознадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

Объем партии составляет 316 800 штук яиц (19,36 тонны). Продукцию ввезли 3 января через пункт пропуска Яраг-Казмаляр.

Об открытии поставок инкубационного яйца с шести турецких предприятий Россельхознадзор сообщил в конце декабря 2023 года.

Решение об этом приняли на фоне потребности в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, российская сторона учла гарантии, предоставленные Турцией, о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС.

«Россельхознадзор оставляет за собой право проведения инспекции указанных предприятий», - подчеркнули тогда в ведомстве.

Турция Россия
03 января 2024, 18:26
Журналиста Соколова похоронили в Тверской области
РИА «Новости»
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Похороны колумниста Максима Соколова прошли на кладбище в селе Столипино в Тверской области. Об этом РИА «Новости» рассказала его супруга Светлана.

Прощание с журналистом состоялось в Успенской церкви города Зубцова. В храме присутствовали жена, его родители и родственники. Родные Соколова зажгли свечи, после чего батюшка провел отпевание.

Колумнист РИА «Новости» Максим Соколов умер на своей даче в Тверской области. Ему было 64 года.

Журналист много лет был ведущим обозревателем российских СМИ, на Первом канале вел программу «Однако», также работал с ВГТРК, НТВ, с газетами «Известия», «Коммерсант» и другими.

Директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал Соколова исключительным человеком с изысканным чувством юмора. Он отметил, что смерть публициста стала большой потерей и невосполнимой утратой.

Журналистика Россия
03 января 2024, 06:45
Московский зоопарк показал «новогодние купания» малышки-панды
РИА «Новости»
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Маленькая панда из столичного зоосада принимала водные процедуры в новом году. Видео с ней опубликовала в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Новогодние купания», - подписала видеоролики Акулова.

На кадрах видно, как детеныш панды плещется в ванночке, мочит лапы, а чуть позже мама Диндин решила помочь малышке и вытащила ее за загривок на пол.

В конце прошлого года директор зоопарка опубликовала видео, на котором маленькая панда изучала яркую плетеную игрушку. При этом, по словам Акуловой, мать малышки выпускает ее из-под опеки буквально на доли секунд.

До этого пользователи смогли увидеть первые неловкие шаги малышки-панды, после которых она плюхнулась на пол. Акулова прокомментировала выражение ее мордочки на тот момент, отметив, что детеныш как будто сам удивился своим успехам.

Впервые же пандочка встала на четыре лапы в начале декабря.

Имя для медвежонка выбирали в проекте «Активный Гражданин» в декабре 2023 года. Старт голосованию дал мэр Москвы Сергей Собянин. На выбор представили 10 вариантов, в числе которых были китайские и российские имена.

Животные Зоопарки Москва
03 января 2024, 01:49
Организаторы лотереи не нашли выигравшего миллиард тюменца
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Житель Тюмени, который выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото», так и не обратился за деньгами. Представители пресс-службы гослотереи «Столото» рассказали об этом в беседе с Ura.ru.

«Победитель еще не вышел на связь с организаторами. Как правило, участники обращаются не сразу», - отметили в организации.

По данным пресс-службы, победители обращаются за выигрышем разными способами. Например, звонят по телефону или приезжают в лотерейный центр. Некоторые отправляют документы по почте, хотя в случае с миллиардным выигрышем такое маловероятно.

Директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович заявила, что победителя из Тюмени ждут в московском офисе, чтобы оформить его выигрыш.

Тюменец стал третьим, кто выиграл миллиард рублей по итогам новогодней лотереи.

В летнем розыгрыше победил житель ЯНАО. Он выиграл восемь миллионов рублей в лотерее «Все или ничего». Эта игра интересна тем, что победителем становится как человек, угадавший в игровом поле 12 числе, так и тот, кто не угадал ни одного, сообщило радио Sputnik.

Лотереи Рубль Тюмень Правила Деньги
02 января 2024, 23:56
Советский дипломат Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет
РИА «Новости»
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Получивший звание заслуженного государственного деятеля СССР, России и Армении, занимавший должности чрезвычайного посла в странах Африки Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет. Как сообщил «Московский комсомолец», государственный деятель скончался в своей московской квартире 31 декабря.

По данным журналистов, в предновогодний вечер в квартире Тер-Газарянца собрались его собрались его родственники. Именно они вызвали скорую помощь, когда он потерял создания.

Прибывшие на место медики реанимировать бывшего дипломата не смогли и констатировали смерть.

Как напомнил Life , уроженец Баку Георгий Тер-Газарянц начал строить свою карьеру после Великой Отечественной войны, в боях которой они принимал участие. После окончания Военно-политической академии имени Ленина он занял пост первого секретаря ЦК ЛКСМ Армении.

После ухода с этого поста Тер-Газарянц стал работать дипломатом. С 1973 года он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла СССР в Сенегале, Гамбии и Зимбабве. На внешнеполитической должности он проработал до 1987 года. После он ушел в руководство Всесоюзного агентства по охране авторских прав, после ставшее Российским авторским обществом.

Получивший звание заслуженного государственного деятеля СССР, России и Армении, занимавший должности чрезвычайного посла в странах Африки Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет. Как сообщил «Московский комсомолец» , государственный деятель скончался в своей московской квартире 31 декабря.

Дипломатия Россия Москва

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