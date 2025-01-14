Первое полнолуние 2025. Чем опасна злая Волчья Луна

Ежемесячно Луна проходит четыре ключевые фазы: новолуние, растущую Луну, полнолуние и убывающую Луну. Каждая из них оказывает особенное влияние на окружающий мир.

При этом одной из самых сильных лунных фаз считается полнолуние, первое из которых в этом году наступит в ночь на 14 января, достигнув точки наибольшей яркости в 01:27 по московскому времени. Спутник Земли будет находиться в знаке зодиака Близнецы рядом с Марсом и звездой Поллукс. Его будет видно полностью в течение суток с этого момента. В ночь с 14 на 15 января она переместится в созвездие Рака.

Американские индейцы называли полную январскую Луну «волчьей», заметив, что эти хищники становились особенно активы в этот период. Волки регулярно выходили на охоту и часто выли на нее, поэтому люди старались избегать ночных прогулок.

Также первое полнолуние называли Гусиной или Медвежьей Луной, а у европейцев оно получило название первой Луны после Йоля.

По словам астрологов, это явление связано с максимальным подъемом энергии, причем это касается и положительных, и негативных эмоций.

Во время Волчьей Луны у самых чувствительных людей могут обостриться хронические заболевания и тревожность, кардинально измениться психоэмоциональное состояние. Но при этом это наилучшее время, чтобы пересмотреть образ жизни и завершить рабочие процессы.

Людям рекомендуется осознать свои желания, обдумать, какие мечты они хотят осуществить и каким способом, причем конкретизировать свои цели и расставить приоритеты. Если говорить о запретах, то не стоит стричь волосы, проводить хирургические операции и косметологические процедуры Ранее россияне смогли увидеть самое большое Солнце в этом году.