Первая группа беженцев из Газы прибыла в Грозный

Постояльцы Тольяттинского пансионата для ветеранов труда недовольны содержанием в учреждении. В Сети начали распространять негативные отзывы о заведении. Как рассказал «360» источник, знакомый с ситуацией, людей лишали свободы передвижения — не выпускали за территорию пансионата.

Тюремные условия Проблемы в учреждении наблюдаются не первый год. Собеседник уточнил, что еще до ковидных времен постояльцев не пускали за пределы территории.

«Лишали свободы без вины. Карантин сделали дней на 40 примерно осенью примерно 2018 года. Потом зимой где-то в январе накормили просеченной капустой. Опять закрыли примерно на месяц. Весной закрыли на 53 дня. <…> Вот уже два месяца держат под замком. <…> Из здания можно выходить, но не за забор», - добавил он.

При этом раньше проблем с выходом за территорию заведения не было. Постояльцы могли написать заявление и отправиться на прогулку или по любым другим делам. Отпускали даже с ночевкой. По словам собеседника, персонал боится, что постояльцы первым делом побегут за спиртным, поэтому объявляют карантины.

В Сети появились отзывы на пансионат, они находятся в открытом доступе. Пользователь интернета также подтвердил, что пенсионеров не выпускают за территорию учреждения. А родственникам запрещают заходить внутрь.

«Пенсионеры живут как в тюрьме. За проживание (койка-место) забирают больше половины пенсии. Дешевле снять квартиру. Сплошное нарушение прав и свобод человека в конкретном учреждении. Кормят без разнообразия, лечат неохотно, делают в здании ремонт, а пожилые люди живут в одной комнате по 10 человек», - указал пользователь.

Также в комментарии он добавил, что мебель в пансионате старая, а общие условия ужасные, В марте, по данным «Царьграда» , в отношении директора пансионата возбудили уголовное дело. Поводом стали мошенничество и кражи денег с банковской карты. Чьей именно, в материале не указали.

Постояльцы хотят свободы Пенсию одного из постояльцев без его ведома перевели с банковской карты на почтовое отделение. По словам источника, человек не давал своего согласия на это. Другой постоялец, переставший ходить из-за травмы, любит читать и разгадывать кроссворды. При этом в пансионате на 350 человек выдают всего 10 газет. Из-за этого лежачий постоялец постоянно нервничает, потому что для него возможность почитать - почти смысл жизни, подчеркнул собеседник.