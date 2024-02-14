14 февраля 2024, 10:58

Период охлаждения при выдаче кредитов от 1 млн рублей предложили ввести в России

РИА «Новости»
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ЦБ РФ предлагает ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов от одного миллиона рублей. Об этой идее заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», сообщил «Интерфакс».

Набиуллина уточнила, что норма о периоде охлаждения должна заработать в июле. И, по мнению главы ЦБ, ее надо распространить и на крупные кредиты, потому что по переводам у банков есть возможность не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а вот по крупным кредитам такого инструмента нет.

«Мы предлагаем с миллиона рублей начать, но все нужно обсуждать, срок охлаждения нужно обсуждать», - пояснила она.

Также председатель Банка России указала на необходимость наличия зазора между оформлением кредита и выдачей средств. Набиуллина отметила, что хотя кредит за несколько минут - это, может быть, и удобная мера, однако большое количество людей несет огромные затраты.

Помимо этого, как отметила Набиуллина, для противодействия мошенниками банкам при выдаче займов нужно проводить антифрод-процедуры, а также установить лимиты на внесение денег через терминалы.

ЦБ РФ Кредиты
14 февраля 2024, 11:00
Старшеклассник в Москве попал под следствие за шопинг по чужой карте
РИА «Новости»
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Школьник нашел чужую утерянную банковскую карточку возле торгового центра в Москве и решил потратить все деньги на шопинг. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, 17-летний парень гулял с друзьями и случайно увидел банковскую карту возле ТЦ «Петровский». Он обрадовался и решил воспользоваться удачей - пошел по магазинам. Но успел потратить всего четыре тысячи.

В результате оказалось, что карта принадлежала другому подростку, а за всеми транзакциями следил его отец. Когда мужчина спросил сына, куда тот потратил весь лимит на карманные расходы, мальчик сильно удивился, так как сам ничего не покупал. Семья в итоге обратилась в полицию.

Молодого человека, который решил поживиться на чужой неосторожности, быстро опознали. Против него уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее двое мужчин обокрали 13-летнего школьника на остановке в Москве. У ребенка украли дорогостоящий смартфон.

Школьники Кражи Деньги Полиция Москва
14 февраля 2024, 10:40
Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»
РИА «Новости»
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Больше 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в прошлом году этот статус получили 16 высокотехнологичных предприятий, которые вложат в развитие производств больше 14,5 миллиарда рублей и создадут свыше трех тысяч рабочих мест.

Все компании, которым принадлежит особый статус, закреплены за важными отраслями: микроэлектроника, информационные технологии, беспилотные авиасистемы и многие другие.

Шесть новых резидентов появилось в индустриальном парке «Руднево». Одна из его компаний начала производить инновационные конденсаторы. Другое предприятие площадки «Печатники» начнет выпускать первый в стране аппарат для насыщения крови кислородом.

«Резиденты ОЭЗ „Технополис Москва“ на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. За прибыль они платят налог 2% вместо 20%», - подчеркнул градоначальник.

Ранее мэр столицы рассказал о поддержке более 800 промышленных предприятий в Москве. Им предоставили льготные кредиты и субсидии.

Сергей Собянин Москва
14 февраля 2024, 10:12
Движение поездов восстановили по обоим путям на Черноморском побережье
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Движение поездов на Черноморском побережье восстановили на участке Дагомыс — Лоо. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Движение поездов на Черноморском побережье восстановили на участке Дагомыс - Лоо. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

В пресс-службе СКЖД напомнили, что сообщение оказалось нарушено вечером 4 февраля из-за сильных осадков и схода селевого потока на перегоне Дагомыс - Лоо.

Железнодорожники смогли открыть движение по одному пути 6 февраля, а позже полностью восстановили и второй путь.

По данным компании, с начала работ на этом участке специалисты убрали более 31 тысячи кубометров грунта. К ликвидации последствий стихии привлекли более 180 человек, два восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры и другую спецтехнику.

В СКЖД также обратили внимание, что на этом участке в ближайшие дни будут продолжаться работы. В частности, требуется продолжить восстановление контактной сети, террасирование горного склона и нарезку горных канав.

«В связи с продолжающимися работами пригородные поезда на Черноморском побережье все еще курсируют по временному расписанию», - предупредили в пресс-службе.

При этом поезда дальнего следования ходят по действующему графику.

Черное море Поезда
14 февраля 2024, 09:41
Малоимущие семьи вне очереди переселят из собственного аварийного жилья в съемное
РИА «Новости»
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Малоимущие владельцы жилья в аварийных домах смогут претендовать на внеочередное заключение договоров соцнайма. Президент России Владимир Путин внес изменения в Жилищный кодекс. Подписанный им закон опубликовали на портале правовой информации.

Глава государства ввел в действие поправки в статьи 57 и 95. Россиянам, заключившим договор соцнайма, и собственникам не подлежащего реконструкции единственного жилья разрешат во внеочередном порядке арендовать другое помещение. Эта мера поддержки направлена на тех, кто не участвовал в региональных адресных программах, и не распространится на случаи изъятия участков для муниципальных или государственных нужд.

Законопроект внесли в сентябре прошлого года. Госдума приняла его в конце января, Совфед одобрил в начале февраля. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что поправки в Жилищный кодекс устранят несправедливость в отношении собственников аварийного жилья - переехать могли только арендаторы. Владельцам квартир приходилось ждать своей очереди на получение льготного жилья, они не могли претендовать на соцнайм. Спикер заявил, что нововведение направлено в первую очередь на поддержку малоимущих семей.

В Ростове-на-Дону в аварийном доме обрушилась стена. Власти заявили, что его признали непригодным для жизни в 2020 году, но жильцы отказались переезжать в маневренный фонд.

Льготы Недвижимость Владимир Путин Аварийное жилье

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