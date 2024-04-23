Переживший покушение экс-офицер СБУ высоко оценил работу российского следствия

«Хочу сказать, что просто по-доброму завидую профессиональной работе Следственного комитета, наших оперативных служб. Просто молодцы. Как умеющий, я восхищен просто. Сказать по-другому не могу», - сказал бывший офицер.

Покушение на Прозорова произошло 12 апреля рядом с его домом на Коровинском шоссе. Сам бывший офицер при взрыве бомбы в автомобиле получил лишь незначительные ранения. ФСБ в рамках расследования задержала троих причастных к покушению, в том числе доставившего компоненты взрывчатки в Москву курьера.

Ранее стало известно, что взорвавший машину Прозорова украинский агент снимал дом под Уфой.