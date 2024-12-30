30 декабря 2024, 18:15

Переживший похищение кенгуренок Крош уехал в зоопарк Костромы

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Похищенный уроженцем Вологодской области из Ярославского зоопарка кенгуренок Крош сменил место жительства. Он отправился в Кострому, где животному подберут пару для создания семьи, сообщил Telegram-канал Shot.

В костромском зверинце Крош пока находится на карантине в благоустроенном вольере. В ближайшее время его познакомят с другими кенгуру.

Также стала известна судьба второго похищенного кенгуренка. В силу возраста пол животного сотрудники ограбленного зоопарка не знали, но после возвращения установили, что это девочка.

Ее назвали Звездочкой, сейчас она живет вместе с родителями в калужском парке птиц «Воробьи».

Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуренка Кроша подмосковные полицейские нашли в Королеве. Там животное спрятал промышлявший кражей детенышей животных уроженец Вологодской области.

Украденных зверей он готовил к продаже, чтобы накопить денег для покупки редкой макаки. Злоумышленника задержали полицейские Ярославской области в электричке. В ходе осмотра одного детеныша нашли в сумке, еще один кенгуренок погиб.

Россия Животные Кражи Зоопарки
30 декабря 2024, 18:17
Умер иллюзионист Владимир Данилин
РИА «Новости»
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Народный артист России иллюзионист Владимир Данилин скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра «Данилин».

«В понедельник, 30 декабря, не стало почетного гражданина города Перми, народного артиста России, всемирно известного иллюзиониста Владимира Данилина. Информация о дате и времени прощания с Владимиром Николаевичем позже появится в наших социальных сетях», - заявили в театре.

Коллектив учреждения культуры выразил искренние соболезнования родным и близким Данилина. Причина смерти иллюзиониста неизвестна.

В конце прошлой недели московский клуб «Спартак» сообщил о смерти своего бывшего хоккеиста и четырехкратного чемпиона СССР Валерия Кузьмина , который скончался в возрасте 83 лет. В пресс-службе «красно-белых» отметили, что прославленный спортсмен все последние годы следил за матчами команды, а также принимал активное участие в ветеранском движении «Спартака».

Россия Артисты
30 декабря 2024, 16:43
Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля
РИА «Новости»
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Мигранты, которые находятся на территории России нелегально, обязаны покинуть страну в срок до 30 апреля или урегулировать свой статус. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Требование не распространится на иностранцев, желающих остаться в России на законных основаниях. Для этого они должны соблюсти ряд условий: сдать биометрию, пройти тестирования на наркотики и заболевания, предоставить документы о владении русским языком, знании истории и законов страны, погасить все задолженности.

Также должны отсутствовать основания, по которым мигрантам могут аннулировать патент, разрешение на работу или вид на жительство.

Указ Путина стал дополнением к закону о высылке иностранных граждан, пребывающих в России нелегально. По нему, в стране с 5 февраля 2025 года вводят миграционный режим высылки.

Ранее стало известно, что иностранные граждане, детей которых признали нежелательно находящимися на территории России, получат аналогичный статус.

Мигранты, которые находятся на территории России нелегально, обязаны покинуть страну в срок до 30 апреля или урегулировать свой статус.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Мигранты Россия
30 декабря 2024, 08:46
Верховный шаман раскрыл просьбы россиян к духам на Новый год
РИА «Новости»
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Обращающиеся к духам люди в основном просят у них в новом году здоровья, мира и благополучия. Об этом РИА «Новости» рассказал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

«В первую очередь людям нужны здоровье, мир и дружба между народами, благополучие», - подчеркнул он.

Допчун-оола избрали верховным шаманом России в 2018 году на первом всероссийском съезде шаманов в Кызыле. Весной 2025 года в стране может начать работу профсоюз шаманов.

Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) предупреждал православных, что традиция загадывать желания в новогоднюю ночь отсылает к язычеству. Он напомнил, что загадывание желаний относится к суевериям, которое к Церкви не имеет никакого отношения.

При этом, если отнестись к практике серьезно и связать с определенными религиозными традициями, то это будет означать отказ от христианской веры, предупреждал Сеньчуков.

Россия Новый год
30 декабря 2024, 07:19
Средний размер пенсии по старости в 2025 году назвали в Госдуме
РИА «Новости»
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В 2025 году средний размер пенсии по старости в России составит порядка 24 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Средний размер страховой пенсии по старости в следующем 2025 году составит 24059,12 рублей», - сказал он.

Чаплин напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3%, эта мера коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее заявлял, что в феврале 2025 года страховые пенсии дополнительно увеличат на показатель фактической инфляции , зафиксированной по итогам 2024 года.

После того, Росстат в середине января оценит фактическую инфляцию за год, правительство может принять решение об увеличении пенсий до соответствующего уровня.

Пенсия Россия

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