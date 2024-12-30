Переживший похищение кенгуренок Крош уехал в зоопарк Костромы

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В костромском зверинце Крош пока находится на карантине в благоустроенном вольере. В ближайшее время его познакомят с другими кенгуру.

Также стала известна судьба второго похищенного кенгуренка. В силу возраста пол животного сотрудники ограбленного зоопарка не знали, но после возвращения установили, что это девочка.

Ее назвали Звездочкой, сейчас она живет вместе с родителями в калужском парке птиц «Воробьи».

Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуренка Кроша подмосковные полицейские нашли в Королеве. Там животное спрятал промышлявший кражей детенышей животных уроженец Вологодской области.

Украденных зверей он готовил к продаже, чтобы накопить денег для покупки редкой макаки. Злоумышленника задержали полицейские Ярославской области в электричке. В ходе осмотра одного детеныша нашли в сумке, еще один кенгуренок погиб.