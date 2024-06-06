«Перевод экономики на военные рельсы». Политолог рассказал, чего ждать от речи Путина на ПМЭФ

Политолог объяснил, что традиционно на ПМЭФ президент России Владимир Путин произносит программную речь, которая адресована российскому экономическому сообществу, предпринимателям и внешним партнерам.

«Но поскольку экономика неотрывна от политики в обычные времена, а во времена горячего военного конфликта эта связь тем еще теснее становится, то, конечно, будут затронуты геополитические вопросы», - сказал Станкевич.

По его словам, от Путина ждут, что он обрисует горизонт планирования: как будет развиваться частный бизнес, и как он будет вписываться в государственную стратегию. Это необходимо понимать предпринимателям, чтобы планировать собственную стратегию развития.

Кроме того, от президента ждут ответа на важный вопрос - будет ли российская экономика полностью переводиться на военные рельсы. Станкевич предположил, что не будет.

«А вот президент мог бы здесь раскрыть более важную информацию, что да, военно-промышленный комплекс останется и будет укрепляться как важная часть российской экономики, встроенная в гражданскую, но все-таки полного перевода тотального, тотальной милитаризации российской экономики не ожидается по таким-то и таким-то соображениям и причинам. Вот это тоже очень важно. И я думаю, что это прозвучит», - заключил эксперт.