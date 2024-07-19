19 июля 2024, 08:25

Пересмотр миграционного законодательства назвали приоритетным для Госдумы

РИА «Новости»
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Для Государственной думы совершенствование нынешнего миграционного законодательства имеет приоритетное значение. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в нижней палате парламента сейчас находятся 25 законопроектов, направленных на определение правового положения иностранных граждан, регулирование контроля за миграцией и решение связанных с предоставлением гражданства вопросов. Большую часть инициатив внесли сами депутаты.

«Важно подчеркнуть, что вопросы противодействия нелегальной миграции входят в компетенции многих ведомств и министерств. Это означает, что решение нужно искать совместно. В связи с этим правительству, Следственному комитету, МВД и Генпрокуратуре направили запрос о предоставлении предложений по контролю за незаконной миграцией», - написал Володин.

Днем ранее мигранты разбили голову депутату Госдумы Михаилу Митвееву в Самаре.

Мигранты Госдума РФ Депутаты
19 июля 2024, 04:25
В Госдуме рассказали о двойной индексации пенсий в 2025 году
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В России страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды, начиная с 2025 года. Об этом РИА «Новости» рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды. С 1 февраля 2025 года на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля», - заявила она.

Февральская индексация позволит правильно оценить реальное значение инфляции за предыдущий год. Важно, чтобы процент индексации оказался не ниже ее роста. Кроме того, с апреля по-прежнему будут индексироваться социальные пенсии.

По словам депутата, пенсии работающих пенсионеров проиндексируют по тем же правилам, что и для неработающих. Их также дополнительно увеличат на достигнутый за прошлый год работы уровень пенсионных коэффициентов, но не более чем на три балла.

Если говорить о военных пенсий, то с 1 октября 2024 года денежное довольствие (ДД) пенсионеров составит 89,32%, «что в принципе отделяет на чуть более чем 10 баллов от стопроцентной индексации». Депутат добавила, что на этом не будут останавливаться, поэтому ДД также вырастет на реальное значение инфляции в следующем году.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.

Пенсия Пенсионеры Госдума РФ Депутаты
18 июля 2024, 23:59
Россияне рассказали о своем отношении к мигрантам
РИА «Новости»
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В ходе опроса выяснилось, что 81% россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, проживающим в их населенных пунктах. Об этом сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, его процитировало РИА «Новости».

По словам Мамонова, группа негативных оценок составила всего 17%. Большинство из этих ответов принадлежит жителям Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

При этом в России есть запрос на ужесточение миграционной политики. В частности, гражданам будет спокойнее при наличии жестких правил, а также неизбежности наказания за преступление. Еще важно соблюдение мигрантами традиций и устоев коренного населения, резюмировал представитель ВЦИОМ.

Ранее стало известно, что московские суды стали чаще выносить решения по статьям для мигрантов. По данным РБК , за полгода 2024 года суды Москвы вынесли на 18% больше вердиктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВЦИОМ Мигранты Опросы Отношения Россия
18 июля 2024, 20:58
В Кировской области решили установить налоговый вычет на развитие связи
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Губернатор Александр Соколов выступил с инициативой ввести в Кировской области налоговый вычет за развитие связи. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение на следующей неделе. Эта мера подразумевает вычет по налогу на прибыль в размере 90% от первоначальной стоимости созданного в регионе объекта связи.

Налоговый вычет могут предоставить организациям, специализирующимся на развитии сотовой связи и интернета. В правительстве эту меру назвали подарком населению к 650-летию Вятского края. Ее целью станет сохранение численности сельского населения Кировской области.

«Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась в наших поселках жить и работать, то хорошая связь необходима. Она должна быть устойчивой», - подчеркнул губернатор.

Ранее Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний до 5%. При этом в ведомстве уточнили, что с 2025 по 2027 годы ставка налога на прибыль для предприятий отрасли не изменится.

Интернет Молодежь Налоги
18 июля 2024, 20:05
Свет временно отключили в Ставропольском крае
РИА «Новости»
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Временные ограничения подачи электроэнергии ввели в Ставропольском крае после перегрузки транзитных линий Волгоград — Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров вTelegram-канале.

Он подчеркнул, что без света остались столица региона, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также населенные пункты 18 районов края.

Владимиров подчеркнул, что подачу электричества возобновят в период с 22:00 до 23:00.

Веерные отключения электроэнергии начали вводить в южных регионах России из-за повышенной нагрузки на линии в условиях сильной жары.

Жители начали массово включать кондиционеры и вентиляторы, а предприятия общественного питания перевели холодильники на усиленный режим работы, что привело к рекордному потреблению электричества.

Энергосистемы не выдерживали и выходили из строя. Энергетики объявили о введение веерной системы, чтобы не допустить каскадных аварий инфраструктуры, которые приведут к полному отключению света.

Временные ограничения подачи электроэнергии ввели в Ставропольском крае после перегрузки транзитных линий Волгоград - Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Электричество Россия Жара

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