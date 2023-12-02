Переход на электронные медкарты в поликлиниках станет обязательным

Читайте нас в:

В будущем переход на электронные медкарты станет обязательным, добавил министр.

«К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», - подчеркнул Мурашко.

Он объяснил, что отказ от бумажных документов необходим для формирования ресурса данных, который позволит осуществлять преемственность между уровнями оказания медпомощи.

Помимо прочего, врачебный почерк уже давно попал в анекдоты, заявил Мурашко. Это проблему помогут решить электронные медкарты.

Ранее глава Минздрава сообщил, что врачей освободят от немедицинских обязанностей благодаря реализации проекта по увеличению производительности труда. Таким образом увеличится время приема пациентов.