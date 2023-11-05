Передачу Крыма в состав УССР назвали незаконной

«Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР. Они не могли это сделать законно», - подчеркнул собеседник агентства.

Он пояснил, что для процедуры требовалось принять нормативные акты, которые невозможно было согласовать. Тогда Никита Хрущев сделал это кулуарно. По словам Константинова, на это почти не обратили внимания. Но передача была незаконной.

«И является преступлением», - добавил он.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

Президент Владимир Путин отмечал, что Россия воссоединилась с Крымом, поскольку ее поставили перед выбором , в рамках которого нельзя было поступить иначе. Аналогичная ситуация сложилась с Донбассом и Новороссией.

В День народного единства Украина в очередной раз попыталась атаковать Крым. В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи российские системы ПВО сбили ракеты.