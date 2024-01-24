24 января 2024, 09:05

Передачу бренда «Балтика» структуре Carlsberg признали недействительной

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной сделку по передаче Karlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика». Суд удовлетворил иск пивоваренной компании «Балтика», сообщили «Ведомости», сославшись на судебное решение.

Согласно материалам суда, «Балтика» и Karlsberg Kazakhstan заключили соглашение 19 июля 2023 года. Они подписали договор о переводе прав на товарный знак «Балтика» на разные компании холдинга Carlsberg, среди которых было и ТОО «Карлсберг Казахстан». Однако позже выяснилось, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев не участвовал в заключении сделки.

В конце декабря топ-менеджеров «Балтики» заподозрили в действиях в интересах Carlsberg Group и задержали по делу о мошенничестве. Экс-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова арестовали.

«Балтика» находится во временном управлении Росимущества. Речи о национализации компании пока нет.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной сделку по передаче Karlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика». Суд удовлетворил иск пивоваренной компании «Балтика», сообщили «Ведомости» , сославшись на судебное решение.

Санкт-Петербург Суд Ленинградская область Пиво Бизнес
24 января 2024, 10:01
Около восьми тысяч россиян пожаловались на сбои в Telegram
Unsplash
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Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России. По данным сервиса «Сбой.рф», число жалоб за последние сутки превысило восемь тысяч.

С проблемами в работе мессенджера столкнулись жители Новосибирской области, Хабаровского края, Москвы, Петербурга, Якутии, Иркутской области, Приморского края и других регионов.

«Больше семи часов нет доступа к Telegram», - писал пользователь из Новосибирска.

Со сбоями также столкнулись пользователи WhatsApp и Viber. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Новосибирской области и Хабаровском крае. О проблемах с WhatsApp сообщили около девяти тысяч человек, передал «Сбой.рф». На некорректную работу Viber пожаловались почти две тысячи пользователей.

Ранее россияне п ожаловались на сбои в работе Youtubе. Чаще других с проблемами сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода.

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России. По данным сервиса «Сбой.рф» , число жалоб за последние сутки превысило восемь тысяч.

Мессенджеры WhatsApp Telegram Россия Москва
24 января 2024, 07:39
Пользователи сообщили о массовом сбое в работе Telegram
РИА «Новости»
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За сутки 7167 российских пользователей сообщили о сбое в работе Telegram. Статистика представлена на сайте «Сбой.рф».

Поясняется, что если на графике отображается сильный отрыв от предыдущих значений, можно говорить о массовом характере сбоя. В данном случае отрыв очевиден: за прошлые сутки о проблемах сообщали лишь 1029 пользователей.

Причина сбоя неизвестна. На сайте предположили, что он мог возникнуть в результате аварии или по техническим причинам.

Больше всего проблем с использованием мессенджера возникло в Новосибирской области - оттуда поступило 35% жалоб. На втором месте - Хабаровский край с 19%, тройку замкнула Москва (10%). На пользователей из Санкт-Петербурга и Приморского края приходится 8% и 5% соответственно. Еще в 11 субъектах о сбое сообщили от 1% до 3% пользователей.

По данным сайта Downradar , проблемы начались около 22:00 23 января. Количество отчетов о неполадках в работе мессенджера достигло пика около 07:00.

Накануне, 23 января, россияне также заявили о сбое в работе YouTube.

Мессенджеры Telegram Большой сбой в работе соцсетей
24 января 2024, 05:23
Стало известно об условиях содержания в СИЗО лидера «Левого фронта» Удальцова
РИА «Новости»
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Арестованного лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова содержат в карантинной камере СИЗО-7 в Москве, жалоб на условия у фигуранта нет. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в беседе с РИА «Новости».

«Посетили с проверкой СИЗО-7, где содержится Сергей Удальцов. Пока он находится в карантинной двухместной камере, с соседом у него конфликтов нет, жалоб на условия содержания не поступало», - рассказал он.

По словам Мельникова, Удальцов лично получает письма и передачи, которые ему отправляют. Его соседа по камере обвиняют по статье «Разбой». В помещении, где они сидят, есть телевизор, холодильник и чайник. Помимо этого, им предоставили книги из библиотеки, а также выпускают на прогулки.

Удальцова арестовали по делу об оправдании терроризма 12 января. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля. Следователь попросил провести заседание в закрытом режиме, потому что статья, по которой обвинили Удальцова составляет охраняемую законом тайну. Сам лидер «Левого фронта» не признал свою вину.

Терроризм СИЗО Аресты
24 января 2024, 03:41
Мошенники смогут обманывать жертв при помощи дипфейка
Pixabay
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Мошенники в будущем могут научиться подделывать видеосообщения при помощи технологии дипфейк. В соцсетях и мессенджерах могут начать рассылать дипфейк-видео в реальном времени, предупредил в беседе с РИА «Новости» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Мошенники будут просто брать картинку с экрана, и это будет, собственно говоря, твое лицо. Ты ставишь перед собой камеру, и на выходе получается изображение другого человека. Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет», - рассказал Голованов.

Злоумышленники будут копировать аккаунт и при звонке будут генерировать не только голос, но и изображение. Специалист успокоил, что такие технологии будут использоваться не в 2024 году.

Мошенники уже научились использовать современные цифровые технологии и искусственный интеллект для взлома аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, обмана по телефону и кражи денег с банковских счетов. Сберечь финансы помогут двухфакторная идентификация и осведомленность.

Мессенджеры Искусственный интеллект Соцсети Мошенничество Кражи Деньги Дипфейк Технологии

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