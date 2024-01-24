Передачу бренда «Балтика» структуре Carlsberg признали недействительной

Согласно материалам суда, «Балтика» и Karlsberg Kazakhstan заключили соглашение 19 июля 2023 года. Они подписали договор о переводе прав на товарный знак «Балтика» на разные компании холдинга Carlsberg, среди которых было и ТОО «Карлсберг Казахстан». Однако позже выяснилось, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев не участвовал в заключении сделки.

В конце декабря топ-менеджеров «Балтики» заподозрили в действиях в интересах Carlsberg Group и задержали по делу о мошенничестве. Экс-президента «Балтики» Дениса Шерстенникова арестовали.

«Балтика» находится во временном управлении Росимущества. Речи о национализации компании пока нет.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной сделку по передаче Karlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика». Суд удовлетворил иск пивоваренной компании «Балтика», сообщили «Ведомости» , сославшись на судебное решение.