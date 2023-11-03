«Перед новым рывком». Российские компании не поскупились на новогодние корпоративы

Кроме того, по ее словам, в последние три года многие компании стали оплачивать сотрудникам услуги сторонних психологов, поскольку в условиях «огромной турбулентности» нужна высокая стрессоустойчивость.

Она отметила: с учетом того, что все дорожает, не все компании устраивают праздники часто, но, как правило, Новый год, как и гендерные праздники, отмечать стараются.

«Многие в этом году не праздновали дни рождения своих компаний - тенденция снизилась на 20%, не все могут себе это позволить. Но Новый год - это подведение итогов за год: мы молодцы, мы постарались, поработали. На это стараются не скупиться», - рассказала Лоикова.

Собеседница «360» добавила, что не у всех хватает материальных средств для выплаты бонусов сотрудникам к Новому году.

«И здесь один из психологических, эмоциональных инструментов - поднять себе настроение перед Новым годом, новым рывком, новыми целями. И для сотрудников - это поднятие эмоционального фона: что-то закончилось, в следующем году будет что-то лучше. Это всегда надежды, эмоции», - рассудила эксперт.

Зулия Лоикова добавила, что компании иногда закупают алкоголь, чтобы сотрудники могли «чуть выдохнуть».