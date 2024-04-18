18 апреля 2024, 19:14

Перечень жизненно важных препаратов расширили в России

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Правительство России расширило перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), а также список препаратов для лечения высокозатратных нозологий. Все стадии производства попавших в перечни лекарств проходят в РФ. Цены на эти медикаменты регулирует государство.

Список ЖНВЛП пополнился, в частности, тремя комбинированными препаратами для лечения вирусных и бактериальных инфекций и инфекционно-воспалительных заболеваний. Это цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Помимо этого, в перечень попали сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб для пациентов с рассеянным склерозом. Эти же медикаменты оказались в списке препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями по программе высокозатратных нозологий.

В перечне жизненно важных - более 800 препаратов. Они применяются в лечении в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Препараты для лечения высокозатратных нозологий также выдаются бесплатно. Из централизованно закупает Минздрав на средства из федерального бюджета.

Ранее младший научный сотрудник «НМИЦ ТПМ» Министерства здравоохранения Ольга Ким рассказала, какие таблетки нельзя разжевывать и измельчать.

Лекарства Минздрав Россия Правительство РФ
19 января 2025, 04:45
Неочевидным признаком диабета оказалась распространенная в гинекологии болезнь
РИА «Новости»
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Потемнение кожи, частые кандидозы и специфический запах изо рта могут указывать на диабет. Врач-эндокринолог поликлиники № 220 в Москве Анна Невольникова сообщила об этом РИА «Новости».

«Если человек наблюдает у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области или частые дрожжевые инфекции, например кандидозы, то это могут быть симптомы, которые указывают на наличие диабета», - предупредила она.

Еще одним признаком болезни врач назвала запах ацетона изо рта. Невольникова уточнила, что он не должен быть связан с голоданием.

На диабет второго типа у взрослых и детей могут указывать сильная жажда и лишний вес, сообщила ранее заведующая эндокринологическим отделением СПбГМУ Кристина Скобелева. Она посоветовала показаться врачу также при появлении черных пятен на шее.

Болезни Медицина Диабет
19 января 2025, 03:24
Не можете заснуть? Врач раскрыл странную позу, которая мгновенно избавит от бессонницы
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Избавиться от бессонницы поможет поза, разработанная специально для астронавтов. Об этом врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Тим Мерсер рассказал в беседе с Daily Mail.

Метод под названием «нулевая гравитация» был разработан НАСА. Он помогает астронавтам заснуть в условиях экстремального давления.

По словам Мерсера, эту позу могут применять и обычные люди. Техника заключается в том, что нужно лечь на спину, поднять голову и ноги так, чтобы они находились чуть выше уровня сердца, а позвоночник был относительно прямым. При этом голова должна быть слегка приподнята, а колени и локти немного согнуты.

Доктор объяснил, что при таком положении головы дыхательные пути раскрываются и получают больше кислорода во время сна. Эта поза также поможет людям с респираторными заболеваниями, улучшит кровообращение в организме и ускорит заживление травм.

Врач-кардиолог Рози Гордсет ранее объяснила, что положение тела во сне может указывать на серьезные заболевания, например, на сердечную недостаточность.

Великобритания Врачи NASA
19 января 2025, 03:12
Сотни британцев попали в больницу после инъекций для похудения
РИА «Новости»
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В Великобритании произошел всплеск госпитализаций людей с осложнениями от инъекций для похудения. За медпомощью обратились почти 400 человек, сообщил Daily Mail.

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подсчитало, что с момента выхода на рынок препаратов Wegovy, Mounjaro и Saxenda 397 человек попали в больницу с осложнениями разного характера, от непрекращающейся рвоты и обезвоживания до судорог и панкреатита. Число госпитализаций возросло на 46%, и врачи назвали эту тенденцию тревожной.

Препараты для снижения веса предназначены для людей с индексом массы тела более 30. Однако их стали применять люди без ожирения. Некоторые из пострадавших купили инъекции в интернете. MHRA предупредила медицинских работников, что они могли содержать инсулин, а не семаглутид - действующее вещество «Оземпика».

В России производятся три аналога этого препарата. Врач-эндокринолог Юлия Реникова предупредила, что злоупотребление «Оземпиком» чревато воспалением поджелудочной железы.

Великобритания Болезни Лекарства Медицина Ожирение
18 января 2025, 08:54
Массовое заражение гепатитом произошло на Камчатке из-за халатности врачей
Медиасток.рф
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На Камчатке 49 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом В и С при прохождении компьютерной томографии с контрастированием. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на судебные материалы.

Вспышка гепатита в регионе произошла в 2024 году. Для проведения эпидемиологического расследования привлекли специалистов из Москвы. Они установили, что пострадавшие могли заразиться при неправильном применении многодозных флаконов с физраствором. Также установлены некачественная обработка оборудования и недостаток антисептических средств.

У 36 пациентов гепатит проявился в острой форме. Всего выявили 49 пострадавших, однако на самом деле их число может быть гораздо больше, поскольку процедуру ежемесячно проходили порядка тысячи человек. Работу кабинета КТ приостановили.

Ранее россиянам напомнили о риске заражения гепатитом на маникюре. Это может произойти, если в салоне не стерилизовались инструменты.

Болезни Врачи Камчатка

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