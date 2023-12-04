Пепел от вулкана на Камчатке распространился более чем на 200 километров

«Шлейф ресуспендированного пепла высотой до 2,5 километра сплошной полосой протянулся от вулкана Шивелуч на 230 километров на юго-восток», - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что на фоне происходящего для авиации ввели особый оранжевый цветовой код, поскольку ресуспендированный пепел несет в себе опасность для местных перевозчиков.

Шивелуч является действующим вулканом на Камчатке, он расположен в 50 километрах от поселка Ключи, где живут порядка пяти тысяч человек. Возраст вулкана оценили примерно в 70 тысяч лет.

Пепловая буря от вулкана Шивелуч является нередким природным явлением. В сентябре пепел также распространился над ближайшими населенными пунктами после очередного выброса , а в июле ветер разнес его в радиусе до 95 километров.