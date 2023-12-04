04 декабря 2023, 09:00

Пепел от вулкана на Камчатке распространился более чем на 200 километров

РИА «Новости»
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Пепловый шлейф с вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на юго-восток на 230 километров. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Институт вулканологии и сейсмологии РАН.

«Шлейф ресуспендированного пепла высотой до 2,5 километра сплошной полосой протянулся от вулкана Шивелуч на 230 километров на юго-восток», - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что на фоне происходящего для авиации ввели особый оранжевый цветовой код, поскольку ресуспендированный пепел несет в себе опасность для местных перевозчиков.

Шивелуч является действующим вулканом на Камчатке, он расположен в 50 километрах от поселка Ключи, где живут порядка пяти тысяч человек. Возраст вулкана оценили примерно в 70 тысяч лет.

Пепловая буря от вулкана Шивелуч является нередким природным явлением. В сентябре пепел также распространился над ближайшими населенными пунктами после очередного выброса , а в июле ветер разнес его в радиусе до 95 километров.

Вулканы Камчатка
04 декабря 2023, 08:42
До -7 градусов мороза пообещали москвичам 4 декабря
РИА «Новости»
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Облачную с неустойчивыми прояснениями погоду и до -7 градусов прогнозируют в Москве в понедельник, 4 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалист центра погоды «Фобос» Алины Котилевской.

По данным эксперта, в понедельник на протяжение дня будет облачно, периодически может выходить солнце. В некоторых района столицы пройдет слабый снег. Температура воздуха днем достигнет отметки -5…-7 градусов, а в Подмосковье - -4…-9 градусов.

Порывы западного ветра будут достигать трех-восьми метров в секунду. Давление будет немного расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать до полудня вторника, 5 декабря.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
04 декабря 2023, 08:33
Снегопад не помешал штатной работе пригородных поездов на МЖД
РИА «Новости»
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Сильный снегопад не помешал работе пригородных поездов на Московской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«Пригородные поезда на МЖД курсируют в штатном режиме. Борьба с последствиями сильнейшего снегопада продолжается», - подчеркнули представители компании.

Ночью на путях работала 71 спецмашина. Более 1600 специалистов вышли, чтобы очистить территорию и стрелочные переводы на станциях. На линию вывели свыше 100 единиц снегоуборочной техники, которая работает по особому расписанию, чтобы не мешать движению поездов.

В МЖД добавили, что при необходимости количество спецтехники и работников увеличат.

На минувших выходных на Москву обрушился мощный снегопад. Из-за непогоды утром в понедельник, 4 декабря, отменили шесть и задержали 55 рейсов в аэропортах столичного региона. Больше всего вылетов сдвинули по времени в Шереметьево - 24. Во Внуково задержали 13 рейсов, а в Домодедово - 18 рейсов.

Погода Поезда Снегопад
04 декабря 2023, 08:09
Большинство компаний в России испытывают кадровый голод
Pxhere
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В 2023 году количество вакансий выросло более чем в 1,5 раза (+57%), а число резюме работников снизилось (-2%). Среди дефицитных профессий оказались инженеры, квалифицированные рабочие, водители грузовиков, пишет РБК со ссылкой на отчет сервиса по поиску работы SuperJob.

В 2023 году количество вакансий выросло более чем в 1,5 раза ( 57%), а число резюме работников снизилось (-2%). Среди дефицитных профессий оказались инженеры, квалифицированные рабочие, водители грузовиков, пишет РБК со ссылкой на отчет сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что 85% опрошенных российских компаний испытывают кадровый голод, у 11% компаний нет проблем с кадрами, еще 4% компаний затруднились ответить. Эксперты подчеркивают, что рабочие кадры продолжают стареть. К примеру, средний возраст наладчиков оборудования увеличился с 43 до 46 лет, электромонтажников - с 41 года до 44 лет, грузчиков - с 32 до 35 лет.

Промышленные предприятия - самые активные по поиску сотрудников. На них приходится основной рост числа объявлений о работе ( 122%). Ощущается острая нехватка специалистов в области производства промышленного оборудования, металлических изделий и заготовок, станкостроения.

В ноябрьском исследовании SuperJob приняли участие 1000 сотрудников кадровых служб из 224 российских городов. Также аналитики учли данные 30 миллионов резюме.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в России к 2030 году может составить 4 миллиона человек.

Россия Работа
04 декабря 2023, 07:46
В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов
Пресс-служба аэропорта Внуково
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В трех аэропортах столичного региона задержали 55 рейсов, отменили — 6. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс. Расписания».

В частности, во Внуково задержали 13 рейсов, 4 - отменили, в Домодедово задержали 18 рейсов, 2 - отменили. В Шереметьево задержали 24 рейса. Изменений в расписании других аэропортов нет. Уточняется, что данные по задержанным и отмененным рейсам предоставлены аэропортами Москвы.

На российскую столицу обрушился сильный снегопад, однако неблагоприятная погода не повлияла на движение поездов в Московском узле. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Московской железной дороги», составы идут в штатном режиме по МЦК и МЦД.

В понедельник Москву ждет солнечная погода. Однако в Gismeteo предупреждают о продолжении снегопадов. Температура воздуха составит -6…-9 градусов.

В трех аэропортах столичного региона задержали 55 рейсов, отменили - 6. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс. Расписания».

Аэропорт Внуково Москва 2023

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