Пентагон перестал платить зарплату осужденному во Владивостоке солдату

Высокопоставленный представитель Минобороны США напомнил журналистам о деле рядового Трэвиса Кинга. В 2023 году он уехал в Северную Корею и там попал в тюрьму. Американские власти добились его освобождения, а потом предъявили собственные обвинения, в том числе в дезертирстве. Собеседник агентства допустил, что Блэка ожидает та же участь.

«Когда Блэк вернется в Соединенные Штаты, вероятно, будут последствия, такие же, как у рядового Кинга, который столкнулся с последствиями за по сути неприемлемое поведение. Поэтому армия поступит правильно, наказав за плохое поведение», - сказал он.

В мае Пентагон присвоил сержанту статус «Ограниченная гражданская власть» (CCA), перестав выплачивать зарплату и пособие на жилье. Членам его семьи сохранили медицинские льготы и привилегии. Источники агентства заявили, что Блэк нарушил несколько правил для американских военнослужащих, в том числе запрет на внебрачные отношения и самовольный отъезд в Россию через Китай. Юрист Франклин Розенблатт заявил, что назначенный ему во Владивостоке срок не пойдет в зачет наказания за самоволку. Однако он допустил, что отбытое наказание все же учтут на родине.

Блэка задержали в начале мая. Девушка обвинила его в краже 10 тысяч рублей и угрозе убийством.

Суд Владивостока приговорил его к трем годам девяти месяцам заключения.