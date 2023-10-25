Пенсионеру из Щелкова за поимку грабителя подарили сертификат на автомобиль

«У всех такое пожелание было однозначное, что нужна новая машина. И мы, посоветовавшись со многими товарищами и общественниками, пришли к выводу, что это нужно сделать именно сегодня», - сказал Булгаков.

Глава округа уточнил, что выбрать можно будет любой новый автомобиль отечественного производства.

«Я поклонник отечественного автопрома, хорошо бы что-то типа „Нивы“», - ответил Макаров.

Ранее пожилой мужчина в беседе с «360» сказал, что в момент происшествия ремонтировал машину и услышал, как кричит ребенок. Макаров повалил убегающего и не дал скрыться с телефоном, который злоумышленник отобрал у мальчика.

В региональном ГСУ СК отметили, что местного жителя Щелкова, подозреваемого в покушении на грабеж, уже задержали.