Пенсионеров в России в 2023 году станет больше на 1,3 миллиона — СМИ

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В 2023 году число пенсионеров в России увеличится на 1,13 миллиона человек, а за 2024 год - на 568,5 тысячи. За два года число получающих пенсии через СФР достигнет 43,47 миллиона человек, что станет максимальным значением с 2019 года.

Увеличение численности пенсионеров произойдет из-за учета граждан в новых регионах страны, а также из-за плановых сдвигов по возрасту выхода на пенсию.

Издание отметило, что, несмотря на рост числа пенсионеров, бюджет СФР предусмотрел выполнение всех взятых государством обязательств. Его сформировали с дефицитом в сумме 234 миллиарда рублей при доходах 16 триллионов рублей и расходах в 16,2 триллиона рублей. Таким образом, доходы по пенсионным выплатам составят 10,5 триллиона рублей, а расходы - 10,8 триллиона рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средний размер пенсии в России превысит 23,2 тысячи рублей. Это произойдет после индексации в 2024 году.