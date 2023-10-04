Пенсионеров в России в 2023 году станет больше на 1,3 миллиона — СМИ

04 октября 2023, 09:31
РИА «Новости»
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Проект бюджета Социального фонда (СФР) на 2024 год спрогнозировал увеличение числа пенсионеров. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ.

В 2023 году число пенсионеров в России увеличится на 1,13 миллиона человек, а за 2024 год - на 568,5 тысячи. За два года число получающих пенсии через СФР достигнет 43,47 миллиона человек, что станет максимальным значением с 2019 года.

Увеличение численности пенсионеров произойдет из-за учета граждан в новых регионах страны, а также из-за плановых сдвигов по возрасту выхода на пенсию.

Издание отметило, что, несмотря на рост числа пенсионеров, бюджет СФР предусмотрел выполнение всех взятых государством обязательств. Его сформировали с дефицитом в сумме 234 миллиарда рублей при доходах 16 триллионов рублей и расходах в 16,2 триллиона рублей. Таким образом, доходы по пенсионным выплатам составят 10,5 триллиона рублей, а расходы - 10,8 триллиона рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средний размер пенсии в России превысит 23,2 тысячи рублей. Это произойдет после индексации в 2024 году.

Пенсия Бюджет России Экономика
Франция обнаружила «русский след» в нашествии клопов
23 октября 2023, 15:05
Википедия
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Французские спецслужбы нашли «русский след» после появления клопов в общественном транспорте и кинотеатрах. Журналисты 20 Minutes предположили, что таким образом РФ «планирует» испортить репутацию республики перед Олимпийскими играми в Париже в 2024 году.

России, по мнению авторов материала, стало якобы выгодно посеять панику и «обострить психоз» по поводу клопов именно перед Играми, которые состоятся летом во французской столице. Таким образом РФ «ответила» на введенные против нее санкции после начала спецоперации на Украине, добавили авторы статьи.

«Провоцирование безумия в СМИ во Франции и за рубежом может запятнать имидж страны за несколько месяцев до Олимпийских игр 2024 года в Париже», - указали обозреватели.

На полосах нескольких агентств мелькали громкие заголовки с ложной информацией. В частности, журналисты писали о «нашествии клопов на Париж» после притока во французскую столицу украинских беженцев. Данные новости авторы 20 Minutes назвали фейковыми.

Ранее портал ERR сообщал, что стремительный рост популяции постельных клопов во Франции стал угрозой для европейских стран. Паразиты встречаются «как в метро, ​​так и в больницах». Из-за большого потока туристов данная проблема может распространиться на все государства ЕС.

Париж Европа Россия Франция
Минздрав и ВОЗ договорились о совместных проектах на территории России
23 октября 2023, 14:37
РИА «Новости»
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Министерство здравоохранения РФ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорились о проведении на российской территории нескольких совместных мероприятий. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко после встречи с гендиректором организации Тедросом Аданом Гебрейесусом. Его процитировал ТАСС.

«По ВОЗ <…> - мы договорились о совместных мероприятиях на территории Российской Федерации», - указал Мурашко.

Международную конференцию приурочили к пятой годовщине принятия Астанинской декларации и 45-й годовщине принятия Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи.

Ранее Мурашко заявил, что в России нет серьезного дефицита лекарственных средств или медоборудования. Глава Минздрава указал, что власти РФ разработали эффективные механизмы, которые помогают справляться с трудностями. Кроме того, в стране продолжают открывать новые производства и лаборатории.

Здравоохранение Минздрав Россия
«Праздник вкуса» для студентов кулинарных вузов устроили в Москве
23 октября 2023, 13:46
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве для студентов кулинарных вузов провели настоящий «Праздник вкуса». Повара лучших кафе и ресторанов провели мастер-классы, турниры и рассказали, как пользоваться профессиональным оборудованием, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Более чем для 500 ребят прошло масштабное мероприятие, на котором они смогли посетить семь практических мастер-классов поваров известных ресторанов и кафе Москвы, встретиться с работодателями и принять участие в кулинарном турнире и квизе», - поделилась она.

В рамках мероприятия студенты приготовили холодные закуски, горячие блюда, элитные десерты, а также испекли яблочный пирог и два вида багета - с томатом и с зеленью. Кроме этого, опытный бариста научил студентов готовить капучино, латте, раф и другие кофейные напитки.

Изюминкой программы стал мастер-класс от су-шефа известного ресторана и выпускника Первого московского образовательного комплекса Михаила Иванова. Вместе с ним будущие профессионалы приготовили куриный рулет и гарнир из цветной капусты в виде пюре и слайсов, маринованных в зеленом масле.

В завершение мероприятия участники сделали фотографии в форме, приняли участие в круглом столе.

Ранее шеф-повар Виталий Истомин назвал ошибкой использование сливок в «Карбонаре». Он пояснил, что для настоящей пасты нужно взять желтки, взбитые с бульоном из-под варки пасты и пармезаном.

Образование Москва 2023 Анастасия Ракова
Двадцать пар зарегистрировали брак на станции метро «Маяковская» в Москве
23 октября 2023, 12:17
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала 2023 года на станции метро «Маяковская» в Москве зарегистрировали брак 20 пар. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, церемония обычно проходит ночью, чтобы не мешать пассажирам. Несмотря на своеобразный формат во время мероприятия удается сохранить все традиционные элементы торжества.

«Вестибюль станции украшается свадебным декором, гости приветствуют пару под марш Мендельсона, звучит речь ведущей, молодожены ставят подписи в записи акта и обмениваются кольцами. В этом году в таком необычном формате поженились 20 пар», - отметила Ракова.

Возможность заключить брак на «Маяковской» появилась с 2021 года. За это время 45 молодоженов официально оформили свои отношения на площадке проекта «Новые адреса счастья».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что для влюбленных специально готовят необычные площадки для бракосочетания. Именно поэтому станции московского метро стали прекрасной возможностью, чтобы скрепить союз.

По программе церемонию сопровождают всем известным маршем Мендельсона. С эскалатора спускаются молодожены, а после проходят по платформе к центру зала. Там их встречает ведущий и говорит речь, после чего партнеры обмениваются кольцами и ставят подписи в знак согласия вступления в брак. Далее им выдают первый семейный документ - свидетельство о заключении брака.

Чтобы провести свадьбу на «Маяковской», нужно приехать и подать лично заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Ранее стало известно, что более 33 тысяч пар поженились в Москве за лето.

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