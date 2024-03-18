Пенсионерку отпустили домой после попытки помешать выборам в Москве

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«Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании <…> меры пресечения в виде домашнего ареста», - отметили в суде.

Пожилой женщине предъявили обвинение по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Пенсионерку решили отпустить домой из-за преклонного возраста и наличия онкологического заболевания.

Сама обвиняемая признала вину, раскаялась и заявила о намерении помогать расследованию. В суде не уточнили, какие именно действия вменили пенсионерке.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что международные наблюдатели не нашли нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. За голосованием следили более тысячи представителей различных партий.