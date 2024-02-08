08 февраля 2024, 10:04

Пенсионерку арестовали за поджог релейного шкафа в Курске

РИА «Новости»
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Курская пенсионерка сожгла релейный шкаф по просьбе неизвестных. Как сообщили в пресс-службе МВД России, 68-летняя женщина верила, что выполняет задание спецслужб — уничтожает связной пункт украинских военных.

Сначала пожилой даме позвонили мошенники и выманили у нее 318 тысяч рублей. Через пару дней с женщиной связались якобы сотрудники спецслужб, которые и отравили ее на задание.

«Пенсионерка призналась, что купила бензин и моторное масло, затем на своей машине добралась на 530 км перегона между станциями Курск и Свобода Московской железной дороги», - передали в министерстве.

Женщина сделала горючую смесь и подожгла релейный шкаф. На курянку возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Пенсионерку отправили под домашний арест на два месяца.

Ранее двух несовершеннолетних подозреваемых в поджоге релейного шкафа задержали в Москве. Молодые люди рассказали, что неизвестный в мессенджере пообещал им деньги за совершение преступления. Для поджога злоумышленники использовали бутылку с горюче-смазочным материалом. На время расследования подростков отправили под стражу.

Курская пенсионерка сожгла релейный шкаф по просьбе неизвестных. Как сообщили в пресс-службе МВД России, 68-летняя женщина верила, что выполняет задание спецслужб - уничтожает связной пункт украинских военных.

Поджоги Женщины Дороги Россия Машины Деньги
08 февраля 2024, 08:39
Такера Карлсона заметили в VIP-зале аэропорта Шереметьево
РИА «Новости»
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Американского журналиста Такера Карлсона заметили в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил RT.

В кадр представителей прессы попал момент, когда Карлсон входил в VIP-зал.

Такер Карлсон прилетел в Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина 6 февраля. На сайте журналиста оно выйдет 9 февраля в 02:00.

Анонс этой беседы, записанный Карлсоном на фоне башен Кремля и Храма Христа Спасителя, набрал в соцсети более 50 миллионов просмотров за девять часов.

На Западе и в США на поступок Такера Карлсона отреагировали в основном негативно. По данным СМИ, журналист может попасть под санкции Евросоюза - ему могут запретить въезд в государства ЕС. Правда, миллиардера Илона Маска возмутила эта новость - он назвал Карлсона «видным американским журналистом», а возможные меры против него - оскорблением общественности в США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости выхода интервью. А обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци выразил обеспокоенность по поводу возможных последствий выхода этой беседы.

Аэропорт Шереметьево Такер Карлсон
08 февраля 2024, 00:58
Kinky Party объявил о приостановке секс-вечеринок в России
Freepik
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Проект Kinky Party, который почти восемь лет проводил в Москве секс-вечеринки, сообщил о приостановке деятельности в России. Об этом организаторы сообщили в своем Telegram-канале.

«Несмотря на то что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», - сказано в заявлении.

Проект собирался «с размахом отпраздновать» свое восьмилетие 17 февраля, но из-за «предупреждения» мероприятие отменили. В Kinky Party не сообщили, на какой срок прекратили организацию вечеринок для взрослых в России, место проведения мероприятий перенесли в Грузию.

В Екатеринбурге полиция в ходе рейда попала на эротическую вечеринку. В клубе правоохранители обнаружили двух подростков, теперь их родителям грозит административное наказание.

Грузия Россия Секс Москва
07 февраля 2024, 23:26
«Он улетел, но обещал вернуться»: с помощью Карлсона Путин заставил мир смеяться над США
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Американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у российского лидера Владимира Путина. Это событие покажет всему миру, что диалог между РФ и США не просто возможен, а уже идет. Что именно заставило публициста прилететь в Москву и какая выгода от этого будет у России разобрался обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Четвертое. Визит Карлсона в Москву и его встреча с Путиным говорит всему миру - ребята, посмотрите на Штаты, какие санкции, что они могут? Ничего. Нам это просто выгодно - тут без подводных камней. Политтехнологический ход команды Трампа заключается в том, что он показал всем: Байден - политический импотент.

В качестве эпилога используем фразу из советского мультфильма: «Сейчас я вас настигну - вот тогда и похохочем…» Такая она, сложная политика - простыми словами Ракитского.

В качестве эпилога используем фразу из советского мультфильма: «Сейчас я вас настигну - вот тогда и похохочем…» Такая она, сложная политика.

Четвертое. Визит Карлсона в Москву и его встреча с Путиным говорит всему миру - ребята, посмотрите на Штаты, какие санкции, что они могут? Ничего. Нам это просто выгодно - тут без подводных камней. Политтехнологический ход команды Трампа заключается в том, что он показал всем: Байден - политический импотент.

Второе. Этот визит трамповского журналиста показал всему миру, что диалог между русскими и американцами не просто возможен, а уже идет. Что, конечно, раздражает действующую власть США в лице демократа, нынешнего лидера Штатов Джо Байдена - отсюда следующий пункт.

Третье. Трамп посредством Карлсона сыграл в обход Байдена. Это привело к резким высказываниям и в адрес первого - суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы, и в адрес второго - Евросоюз может рассмотреть санкции против американского журналиста.

Далее - прямая речь.

Уже никакого секрета нет: самый популярный американский журналист в мире Такер Карлсон взял интервью у одного из самых известных политиков современности - президента России Владимира Путина. Пока все мы ждем публикации этого диалога, давайте поймем зачем Карлсон «прилетел», кому это было нужно и какая выгода для Кремля?

США Санкции Дональд Трамп Россия Владимир Путин Джо Байден Такер Карлсон
07 февраля 2024, 22:05
«Почта России» приостановила наземную доставку посылок в 24 страны Европы
РИА «Новости»
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«Почта России» на два месяца приостановила отправку посылок в 24 европейские страны наземным способом. Об этом сообщили на сайте компании.

«„Почта России“ временно доставляет посылки в часть стран Европы только авиатранспортом», - сказано в сообщении организации.

В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, страны Прибалтики и ряд других направлений. Доставка авиацией идет в обычном режиме, сообщили в пресс-службе. Временные изменения объяснили бюрократическими сложностями при оформлении наземных перевозок по Европе.

В конце января «Почта России» опубликовала рейтинг нестандартных грузов. Самой тяжелой посылкой оказался груз в 500 тонн - из Москвы на Сахалин отправили две двери.

Авиация Европа Россия

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