Пенсионерку арестовали за поджог релейного шкафа в Курске

Сначала пожилой даме позвонили мошенники и выманили у нее 318 тысяч рублей. Через пару дней с женщиной связались якобы сотрудники спецслужб, которые и отравили ее на задание.

«Пенсионерка призналась, что купила бензин и моторное масло, затем на своей машине добралась на 530 км перегона между станциями Курск и Свобода Московской железной дороги», - передали в министерстве.

Женщина сделала горючую смесь и подожгла релейный шкаф. На курянку возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Пенсионерку отправили под домашний арест на два месяца.

Ранее двух несовершеннолетних подозреваемых в поджоге релейного шкафа задержали в Москве. Молодые люди рассказали, что неизвестный в мессенджере пообещал им деньги за совершение преступления. Для поджога злоумышленники использовали бутылку с горюче-смазочным материалом. На время расследования подростков отправили под стражу.

Курская пенсионерка сожгла релейный шкаф по просьбе неизвестных. Как сообщили в пресс-службе МВД России, 68-летняя женщина верила, что выполняет задание спецслужб - уничтожает связной пункт украинских военных.