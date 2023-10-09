Пенсионерка лишилась 12 миллионов рублей и двух квартир в Москве

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По информации издания, впервые мошенники связались с пожилой женщиной в марте. Ей позволил мужчина и представился сотрудником ФСБ из отдела по борьбе с терроризмом. Он заявил, что на имя пенсионерки оформлен кредит, поэтому деньги нужно отправить на «безопасный счет» для аннулирования долга.

По словам женщины, группа аферистов обманывала ее в течение полугода. Сначала она переводила злоумышленникам по 100 тысяч рублей.

Впоследствии мошенники вынудили москвичку снять все сбережения и отправить им на карты. Далее женщину временно не беспокоили, а пострадавшая не догадывалась об обмане.

Через какое-то время пенсионерке снова позвонили якобы из ФСБ и напугали, что ее квартиру выставили на продажу. Предотвратить это можно было только одним способом - продать квартиру и отправить деньги на «безопасный счет».

Так женщина и поступила. Сделку ей оформляли подставные риелторы. Позже преступники снова вышли на связь с пенсионеркой. Они сообщили, что ее второе жилье в Лобне также выставили на продажу. Тем же способом москвичка вновь попыталась «спасти» квартиру.

О краже имущества женщина догадалась только в середине сентября, когда деньги не вернулись с «безопасного счета».

Ранее стало известно, что москвичка потеряла почти семь миллионов рублей , поверив в историю с попавшей в ДТП дочерью.