Пенсионерка лишилась 12 миллионов рублей и двух квартир в Москве
Телефонные мошенники украли у пенсионерки сбережения на 12 миллионов рублей и две квартиры в Москве. Теперь женщина вынуждена ночевать у друзей, потому что ей негде и не на что жить. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации издания, впервые мошенники связались с пожилой женщиной в марте. Ей позволил мужчина и представился сотрудником ФСБ из отдела по борьбе с терроризмом. Он заявил, что на имя пенсионерки оформлен кредит, поэтому деньги нужно отправить на «безопасный счет» для аннулирования долга.
По словам женщины, группа аферистов обманывала ее в течение полугода. Сначала она переводила злоумышленникам по 100 тысяч рублей.
Впоследствии мошенники вынудили москвичку снять все сбережения и отправить им на карты. Далее женщину временно не беспокоили, а пострадавшая не догадывалась об обмане.
Через какое-то время пенсионерке снова позвонили якобы из ФСБ и напугали, что ее квартиру выставили на продажу. Предотвратить это можно было только одним способом - продать квартиру и отправить деньги на «безопасный счет».
Так женщина и поступила. Сделку ей оформляли подставные риелторы. Позже преступники снова вышли на связь с пенсионеркой. Они сообщили, что ее второе жилье в Лобне также выставили на продажу. Тем же способом москвичка вновь попыталась «спасти» квартиру.
О краже имущества женщина догадалась только в середине сентября, когда деньги не вернулись с «безопасного счета».
Ранее стало известно, что москвичка потеряла почти семь миллионов рублей , поверив в историю с попавшей в ДТП дочерью.