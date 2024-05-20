20 мая 2024, 05:48

Пенсионерка из Приморья двое суток провела в лесу, забыв дорогу домой

Freepik
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Спасатели поисковой организации «Примпоиск» нашли 92-летнюю пенсионерку, потерявшуюся в Арсеньеве в Приморском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

По данным волонтеров, женщина вышла из дома 16 мая для прогулки. Такой обряд бабушка совершала каждый день, но в тот раз память подвела, и она не смогла возвратиться. Родственники пенсионерки обратились к правоохранителям и в «Примпоиск».

Волонтеры стали прочесывать территорию, включая опасные участки рядом с рекой.

«В 18:40 (11:40 по московскому времени 18 мая) тишину в штабе прерывает сообщение от третьей группы: встретили детей, они сообщили, что видели бабулечку в районе реки на тропинке. Ведут нас. В 18:52 - нашли, живая, лежит, нужны носилки и помощь в эвакуации», - рассказали в публикации организации.

Чтобы пенсионерка не теряла сознания, с ней постоянно вели беседу. Женщину вынесли из леса, накрыли пледом и начали ждать врачей. В это время она улыбалась волонтерам и пела песню.

Ранее росгвардейцы в Москве помогли пенсионерке вернуться домой. Женщина страдала от провалов в памяти, поэтому забыла дорогу. Ее родственники забили тревогу и обратились к правоохранителям.

Волонтеры Приморье Женщины Дороги
20 мая 2024, 05:20
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников, предлагающих пройти флюорографию
Freepik
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Аферисты придумали новый способ мошенничества с прохождением якобы флюорографии. Об этом заявил гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг в беседе с РИА «Новости».

«Мошенники продолжают эксплуатировать тематику ОМС, но на этот раз настаивают на прохождении флюорографии в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования», - сказал он.

Эксперт объяснил, что звонок аферистов часто похож на профилактический. Флюорографию действительно проходят раз в год, поэтому у жертв может не возникнуть подозрений.

Мошенники во время разговора предлагают выбрать ближайшую поликлинику для прохождения процедуры, дату и время приема. Чтобы подтвердить запись, человека попросят назвать код из смс.

Когда злоумышленник узнает желанные цифры, то открываются два варианта. Первый - комбинацией подтвердится транзакция по списанию денег со счета. Второй - код предоставит доступ к порталу госуслуг жертвы. Там мошенники могут узнать личную информацию о человеке, которую потом используют в корыстных целях.

Ранее в пресс-службе ВТБ рассказали о новой схеме обмана россиян. Аферисты звонят с фейковых банковских аккаунтов и предлагают жертвам продлить срок якобы заканчивающейся карты.

Мошенничество Поликлиники Деньги
20 мая 2024, 04:23
Стыло известно, кто победил в «Новой Фабрике звезд» и получил три миллиона рублей
РИА «Новости»
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На ТНТ завершился первый сезон музыкального конкурса «Новая Фабрика звезд». Победителем проекта стала Мария Гордеева.

Ее выбрали из семи финалистов. Фабриканты в последний раз вышли на сцену 19 мая, они выступили в отчетном концерте. Конкурсанты представили сольный номер и дуэт со знаменитыми исполнителями. В шоу выступили Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, Алсу, Валерия, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.

Победителем стала Мария Гордеева. Она получила статус лучшего фабриканта и денежный приз в размере трех миллионов рублей от телеканала.

В последнем выпуске программы из-за конкурсантов поссорились Сергей Шнуров и Дима Билан.

Филипп Киркоров Концерты Сергей Лазарев Сергей Шнуров конкурсы
20 мая 2024, 02:58
В России пройдут масштабные антитеррористические учения 20 мая
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В России 20 мая пройдут крупные антитеррористические учения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В министерстве отметили, что речь идет об образовательных учреждениях и местах массового отдыха.

Ранее организационные вопросы, связанные с этими мероприятиями, обсудили глава МЧС Александр Куренков, министр просвещения Сергей Кравцов, представители региональных министерств и ведомств, а также МВД и Росгвардии.

В конце марта антитеррористическую тренировку провели в школе в Дубне. В ходе тренировки из учебного заведения эвакуировали более 600 учащихся и 43 педагога.

Отдых Школы Терроризм МВД РФ МЧС РФ ФСБ Россия
19 мая 2024, 17:56
«Семья на первом месте». Винер рассказала, чему учит юных гимнасток
Телеканал «360»
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Семья для девушек всегда должна быть на первом месте. Об этом ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой в рамках проекта «Жеребцова и точка» заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ирина Винер родилась в Узбекистане в те времена, когда некоторые женщины еще ходили в парандже, во всем слушаясь мужа. Потом представительницы прекрасного пола стали свободнее, отметила тренер.

Бабушка и дедушка Винер были традиционных взглядов, а родители - довольно современные. Мать работала врачом, отец часто писал картины на выездах в колхозах, на фабриках и заводах.

Винер заявила, особо спорить в семье она не могла. Но только в том случае, если это не касалось ее карьеры.

«Но если дело касалось моей работы, то у меня вырастали рога и хвост», - посмеялась спортсменка.

Ранее Винер рассказала о своем подходе к воспитанию гимнасток. Главное правило тренера - честность и справедливость.

Дети Школы Семья Женщины Работа

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