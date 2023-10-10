Пенсионерка из Москвы отдала аферистам 6 млн рублей на «спасение» двоюродной сестры

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По информации ведомства, 82-летней пенсионерке поступил звонок от подставного лица. Женщина на линии представилась двоюродной сестрой и сообщила, что попала в ДТП. Далее трубку перехватил мужчина и сказал, что он - следователь.

Мошенник, выдававший себя за правоохранителя, объяснил, что москвичке необходимо передать два миллиона рублей на лечение пострадавшей. Испуганная женщина собрала сумку и положила в нее необходимую сумму. После этого она вручила вещи прибывшему курьеру.

Однако на этом злоумышленники не остановились. Они вынудили женщину передать курьеру еще два миллиона рублей, добавив в «произошедшую аварию» несколько новых персонажей, нуждающихся в помощи.

После этого мошенники вновь сообщили, что нужно собрать пакет с вещами и положить туда два миллиона рублей. Пенсионерка под давлением снова отдала личные средства.

Вскоре домой пришел родственник женщины. Именно он и распознал обман. Суммарно преступники украли у женщины шесть миллионов рублей.

«Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, на контроле в Хамовнической межрайонной прокуратуре», - отметили в прокуратуре.

Ранее пенсионерка лишилась 12 миллионов рублей и двух квартир в Москве.