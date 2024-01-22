Пенсионерам рассказали, за что не надо платить в 2024 году

Как отметил эксперт, прежде всего речь идет о налоге на имущество. Пенсионеры могут не платить налог на одну квартиру или дачный участок. Также в данный список вошли хозяйственные постройки, площадь которых составляет не больше 50 квадратных метров, студии и творческие мастерские.

При этом, если пенсионер владеет двумя квартирами, за одну придется заплатить налог. За какую, определяет он сам или за него это сделают в налоговой службе.

В то же время Виноградов напомнил о региональном характере льгот, касающихся транспортного налога. В разных регионах России пенсионерам могут дать скидку или полностью освободить от обязанности платить налог на автомобиль.

Также юрист напомнил, что пенсионеры, у которых оформлен статус самозанятого для уплаты налогов, могут лишиться ряда льгот.