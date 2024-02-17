17 февраля 2024, 03:51

Пенсионерам назвали налоги, которые можно не платить

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Российские пенсионеры получили право на льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, а также на снижение выплат за услуги ЖКХ. Об этом в беседе с Life рассказал юрист «Европейской юридической службы» Денис Гришин.

По словам юриста, если у пенсионера в собственности две квартиры, то за одну он может не платить налог. В случае с земельными участками он может получить вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного из них.

«Если у пенсионера в собственности один участок площадью шесть соток или меньше, то земельный налог за него не уплачивается. Если площадь участка, например, 10 соток, то земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости четырех соток», - объяснил юрист.

Для получения льготы нужно подать заявление, к которому приложить документы, подтверждающие статус пенсионера.

Есть льготы и по транспортному налогу. Также пенсионеры могут получить льготы в виде компенсации платы за услуги ЖКХ или субсидии, но здесь должны быть и другие основания - особые заслуги, наличие инвалидности, уровень дохода и другие обстоятельства.

Например, инвалид войны, участник ВОВ или ветеран боевых действий вправе получить компенсацию платы за коммунальные услуги в размере 50% от их стоимости.

Льготы бывают федеральными и региональными. В Москве одинокие пенсионеры или семьи, состоящие только из пенсионеров, могут не платить за обращение с твердыми коммунальными отходами, пояснила юрист Елена Кузнецова.

В Подмосковье они смогут получить ежемесячную денежную компенсацию в размере от 30 до 100% за вывоз мусора в зависимости от возраста.

Ранее юрист Ирина Сивакова сообщила, что пенсионеры, чье жилье признано аварийным, освобождаются от взносов на капремонт.

Льготы ЖКХ Пенсионеры Выплаты в России Налоги Россия
17 февраля 2024, 02:59
В Петербурге армянин потребовал вернуть гражданство РФ, отнятое за преступление
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уроженец Армении, проживающий в Санкт-Петербурге, подал иск о возвращении ему гражданства России, аннулированного решением УМВД по Кировскому району из-за наличия у него судимости. Об этом сообщило издание «Закс.Ру».

Мужчину лишили российского гражданства в конце прошлого года, так как в 2020 году он был осужден условно по статье о незаконном сбыте наркотиков.

В своем иске он указал, что появился на свет в 1982 году в Ереване, но в 1992 году переехал с родителями в Санкт-Петербург. С того времени вся его жизнь связана только с Россией, а с другим государством нет правовой связи.

Иск стал первым подобным в Санкт-Петербурге, поэтому дело может оказаться прецедентом, способным повлиять на будущие решение в подобных ситуациях, сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчина исходит из того, что на момент получения гражданства в 2014 году он не мог знать, что произойдет в 2020 году, поэтому нельзя было применять к нему поправки к закону «О гражданстве», принятые весной 2023 года.

«Мои действия не образуют объективной стороны правонарушения», - утверждает истец.

Материалы дела уже переданы судье.

Ранее петербургские полицейские задержали подозреваемого в нападении на водителя автобуса.

Армения Санкт-Петербург Паспорта Суд МВД РФ
16 февраля 2024, 23:27
Без долгих проводов. В аэропорты предложили пускать только по билетам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российским аэропортам могут разрешить временно ограничивать допуск провожающих и встречающих. Законопроект об этом разработало Министерство транспорта, сообщило РИА «Новости».

Ведомство работает над усовершенствованием правил безопасности совместно с силовыми структурами.

«Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, которые не являются пассажирами и не имеют проездных документов», - уточнили в Минтрансе.

Такая мера будет носить краткосрочный характер. Как пояснили министерстве, речь идет про любой аэропорт, в котором объявят наивысший уровень безопасности.

Также предлагается применять меру, ограничивающую на определенный период количество находящихся лиц, не связанных с работой аэропорта или полетами. При этом будет учтено сопровождение в аэропорт людей, имеющих ограничения по здоровью.

В декабре стало известно, что авиакомпания «Россия» скоро получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин. До этого аэропорт Дасин отказался принимать и обслуживать рейсы российского авиаперевозчика.

Армения Санкт-Петербург Паспорта Суд МВД РФ
16 февраля 2024, 21:58
Москвичам напомнили о наказании за участие в массовых акциях
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жителей и гостей Москвы предупредили о недопустимости участия в массовых акциях, к которым призывают в интернете. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в соцсетях появились сообщения с призывом выйти на массовую акцию. Правоохранители напомнили о недопустимости нарушения закона.

Прокуратура обратила внимание на то, что указанную демонстрацию не согласовали с властями Москвы в установленном законом порядке.

Представители ведомства также напомнили о вероятности административного ареста, который предусмотрен за организацию или проведение несанкционированных массовых акций, а также за призывы и участие в таких мероприятиях.

Митинги Москва
16 февраля 2024, 21:08
Олега Тинькова внесли в список иноагентов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов физическими лицами. В реестре оказался бизнесмен Олег Тиньков*.

Также в реестр иностранных агентов внесли актера Никиту Кукушкина*, литературного критика Анну Наринскую*, философа Юлия Синеокую* и директора организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева*.

Генпрокуратура России ранее заинтересовалась деятельностью предпринимателя Олега Тинькова*, который сейчас живет за рубежом. Причиной стали его публикации. Также с жалобой на бизнесмена обратились активисты из религиозной группы «Братство Морозов - Златоуст».

В июле 2023 года власти Великобритании сняли санкции в отношении Тинькова*. На него перестали распространяться ограничения, предполагающие запрет на оказание трастовых услуг и заморозку активов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Олег Тиньков

Новости по теме