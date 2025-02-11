11 февраля 2025, 03:02

Пенсионерам напомнили о налоговых льготах

РИА «Новости»
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Статус пенсионера или предпенсионера позволит не платить налог на имущество с одной квартиры или жилого дома. Также для такой категории граждан есть льготы по земельному и транспортному налогам, рассказала РИА «Новости» сенатор Ольга Епифанова.

«В настоящее время пенсионерам и предпенсионерам положены несколько налоговых льгот. Они имеют право не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Речь идет о квартире, доле, комнате, доме или его части», - объяснила Епифанова.

Сенатор напомнила, что это правило распространяется на гаражи и хозяйственные постройки до 50 квадратных метров на дачных участках. Также сюда относятся помещения для нужд профессиональной творческой деятельности, например, ателье, студия или даже частный музей.

Налоговая льгота действует на имущество, которое не задействовали в предпринимательской деятельности, стоимостью менее 300 миллионов рублей, добавила парламентарий.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее сообщил, что пенсионеры могут не платить транспортный налог за машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Льготы Пенсионеры Налоги Россия Машины Квартиры
11 февраля 2025, 02:47
Названа главная причина закрытия магазинов «Светофор» в центре России
РИА «Новости»
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Магазины сети «Светофор» в Центральном федеральном округе закрыли из-за продажи просроченного мяса без документов и фальсификатов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Во время одной из проверок Россельхознадзор изъял больше тонны мяса - 106 килограмм продавались без ветеринарных сопроводительных документов, еще 944 килограмма без маркировки производителя - ни даты изготовления, ни сроков хранения», - уточнил канал.

Предположительно, таким образом в магазинах смогли удерживать сравнительно низкие цены на продукты.

По данным канала, проведенные лабораторные исследования показали, что в составе колбасы и пельменях обнаружили ДНК птицы, не заявленные в составе на этикетке. В молочной продукции нашли жиры, дрожжи, консерванты и растительные масла.

Весь фальсификат и просрочку изъяли и уничтожили.

Ранее появилась информация, что ФНС России ликвидирует АО «Инвест Стандарт» , которому принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Россия Магазины Продукты
10 февраля 2025, 23:42
Без Пельменей и Тумбочек. В России захотели запретить называть детей нестандартными именами
Freepik
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В Госдуме разработали законопроект о введении ограничений на выбор имен для новорожденных. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире своего Telegram-канала.

Проект создали совместно с Министерством юстиции. По словам парламентария, документ внесут на рассмотрение, когда будет определенность, «откуда мы можем выбирать эти имена».

Буцкая уточнила, что предлагается ввести «закрытый» список разрешенных имен, чтоб защитить детей от таких названий как Пельмень, Стол или Тумбочка. Депутат считает важным предоставить родителям свободу выбора имени, однако она должна иметь границы, когда речь идет о правах самого ребенка.

Ранее в Татарстане предложили разрешить ЗАГСам отказывать родителям , если они хотят назвать ребенка кличкой животного или предметом. Это позволит защитить детей от возможной дискриминации из-за слишком необычного имени.

Дети Семья Депутаты Россия
10 февраля 2025, 21:43
В России захотели ввести обязательную маркировку радиаторов
Freepik
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В России могут ввести обязательную маркировку некоторых отопительных приборов с 1 сентября 2025 года. Законопроект разработал Минпромторг, документ опубликовали на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте речь идет об отопительных конвекторах, радиаторах центрального отопления и их секциях.

Как считают в Минпромторге, введение обязательной маркировки снизит долю незаконного оборота отопительных приборов, а также повысит безопасность потребителей и эффективность проверок в этой сфере.

В России с 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025 года проходит добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отопительных приборов.

В случае принятия законопроекта производители и продавцы таких товаров должны будут зарегистрироваться в системе маркировка, а с 1 ноября наносить знаки идентификации на реализуемую продукцию.

Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказал, что обязательная маркировка позволит бороться с фальсификацией косметики , в частности, на маркетплейсах.

Законы Отопление Россия Минпромторг РФ
10 февраля 2025, 16:25
В России предложили повысить штрафы за хамство чиновников
РИА «Новости»
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Депутаты от партии «Новые люди» во главе с Владимиром Плякиным внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении штрафов за хамство чиновников. Парламентарий назвал инициативу важным шагом к повышению ответственности должностных лиц.

По словам Плякина, очень важно, чтобы чиновники понимали - они работают для народа, должны качественно и оперативно отвечать на запросы, а также уважительно относиться к каждому гражданину.

Депутат добавил, что инициативу предложили, несмотря на отрицательный отзыв правительства.

«В материалах к законопроекту правительству не хватило результатов анализа материалов правоприменительной практики и статистических данных по рассматриваемым категориям дел», - сказал Плякин.

Судя по законопроекту, текст которого оказался в распоряжении 360.ru, авторы документа предложили установить для чиновников штраф на уровне от 75 до 100 тысяч рублей за оскорбление людей. За игнорирование обращений они предложили наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что депутат Ярослав Нилов разработал законопроект о сокращении рабочего дня перед праздниками на один час при классическом пятидневном графике. Экономист и политолог Александр Дудчак назвал идею интересной, но популистской.

Штрафы Депутаты Россия

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