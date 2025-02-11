Пенсионерам напомнили о налоговых льготах

«В настоящее время пенсионерам и предпенсионерам положены несколько налоговых льгот. Они имеют право не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Речь идет о квартире, доле, комнате, доме или его части», - объяснила Епифанова.

Сенатор напомнила, что это правило распространяется на гаражи и хозяйственные постройки до 50 квадратных метров на дачных участках. Также сюда относятся помещения для нужд профессиональной творческой деятельности, например, ателье, студия или даже частный музей.

Налоговая льгота действует на имущество, которое не задействовали в предпринимательской деятельности, стоимостью менее 300 миллионов рублей, добавила парламентарий.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее сообщил, что пенсионеры могут не платить транспортный налог за машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.