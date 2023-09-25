Пенсионер отдал шантажисту 1,5 миллиона рублей после похода в интим-салон

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Житель Подмосковья воспользовался услугами проституток, после чего ему позвонил неизвестный и начал шантажировать. Звонящий пригрозил пенсионеру, что расскажет обо всем его супруге, родственникам и детям, если он не переведет ему на счет крупную сумму.

Пожилой человек выполнил просьбу шантажиста и отправился в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Пожилая жительница Москвы поверила злоумышленникам и лишилась 25 миллионов рублей. Сотрудники полиции задержали 58-летнюю женщину, которая, предположительно, была курьером у аферистов.