Пенсионер отдал шантажисту 1,5 миллиона рублей после похода в интим-салон
В Реутове 63-летний мужчина отдал сутенеру 1,5 миллиона рублей, чтобы тот сохранил в тайне его поход в интим-салон. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Житель Подмосковья воспользовался услугами проституток, после чего ему позвонил неизвестный и начал шантажировать. Звонящий пригрозил пенсионеру, что расскажет обо всем его супруге, родственникам и детям, если он не переведет ему на счет крупную сумму.
Пожилой человек выполнил просьбу шантажиста и отправился в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Пожилая жительница Москвы поверила злоумышленникам и лишилась 25 миллионов рублей. Сотрудники полиции задержали 58-летнюю женщину, которая, предположительно, была курьером у аферистов.