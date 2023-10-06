Пенсионер из Санкт-Петербурга подал в суд на секс-шоп из-за сломанной игрушки

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Петербуржец купил изделие 31 августа за 1570 рублей, однако уже через день после приобретения покупатель обнаружил, что у товара лопнула важная резиновая деталь. Тогда мужчина обратился в магазин, но продавец отказался менять покупку. Также администрация не удовлетворила остальные претензии пенсионера.

После скандала петербуржец подал иск в суд, потребовал вернуть потраченную сумму и взыскать 15 тысяч рублей за моральный вред. Мужчина отметил, что из-за случившегося пострадал физически и нравственно, испытал повышенную нервозность и переживания, которые опасны в его возрасте.

Ранее Верховный суд России поддержал жителя Волгограда, который купил товары в московском ЦУМе в 846 раз дешевле из-за сбоя на сайте интернет-магазина. В определении суда было сказано, что сделка прошла на законном основании.