Пенсионер из Москвы сыграл в лотерею и стал миллионером

В начале июля вышедший на пенсию инженер-авиаконструктор из Москвы по имени Сергей выиграл в лотерею «Спортлото „4 из 20“» суперприз в 169,966 миллиона рублей. Об этом рассказали РИА «Новости» в крупнейшем распространителе гослотерей в стране «Столото».

По правилам игры «Спортлото „4 из 20“», для победы и получения суперприза нужно угадать все числа выигрышной комбинации сразу в двух полях билета. У Сергея выпали нужные номера. При этом москвич приобрел многотиражный билет за 1250 рублей, чтобы повысить вероятность крупной победы.

«Выигрыш москвича - 169 966 702 рубля, налог составит 25 395 005 рублей. На расчетный счет Сергей получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки», - отметили в «Столото».

По закону победители крупного выигрыша получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления. Это позволяет избежать импульсивных трат, заметили в организации.