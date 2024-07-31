31 июля 2024, 14:36

Пенсионер из Москвы сыграл в лотерею и стал миллионером

РИА «Новости»
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В начале июля вышедший на пенсию инженер-авиаконструктор из Москвы по имени Сергей выиграл в лотерею «Спортлото „4 из 20“» суперприз в 169,966 миллиона рублей. Об этом рассказали РИА «Новости» в крупнейшем распространителе гослотерей в стране «Столото».

В начале июля вышедший на пенсию инженер-авиаконструктор из Москвы по имени Сергей выиграл в лотерею «Спортлото „4 из 20“» суперприз в 169,966 миллиона рублей. Об этом рассказали РИА «Новости» в крупнейшем распространителе гослотерей в стране «Столото».

По правилам игры «Спортлото „4 из 20“», для победы и получения суперприза нужно угадать все числа выигрышной комбинации сразу в двух полях билета. У Сергея выпали нужные номера. При этом москвич приобрел многотиражный билет за 1250 рублей, чтобы повысить вероятность крупной победы.

«Выигрыш москвича - 169 966 702 рубля, налог составит 25 395 005 рублей. На расчетный счет Сергей получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки», - отметили в «Столото».

По закону победители крупного выигрыша получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления. Это позволяет избежать импульсивных трат, заметили в организации.

Лотереи Мужчины
31 июля 2024, 13:45
Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям
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Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Соответствующую информацию опубликовали в электронной базе нижней палате парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что такие напитки вредны для здоровья, а из молодого поколения их употребляет «каждый второй».

С 1 марта 2025 года законопроект запрещает продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, в том числе энергетических. Нарушение запрета повлечет ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже.

По аналогии с алкогольными напитками закон обяжет продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть объективные сомнения в возрасте покупателя, а он не предоставит документы.

Ранее депутат Милонов призвал увеличить на энергетиках надпись о вреде.

Госдума РФ
31 июля 2024, 13:35
«Врет». Бакальчук сравнила свой развод с ситуацией в семье Алсу
Global Look Press
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Соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук сравнила свой развод с ситуацией в семье певицы Алсу. В интервью изданию «Комсомольская правда» она заявила, что ее муж Владислав врет, когда говорит о давлении на нее или руководство компании.

«Помните, недавно в интернете все обсуждали певицу Алсу? Она прокомментировала пост Анастасии Решетовой о своем супруге одним словом - врет. Вот и мне не раз в данной ситуации хотелось ее процитировать», - заявила предпринимательница.

Бакальчук добавила, что давление на нее никто не оказывает, а чем недоволен ее супруг, она не знает. По словам предпринимательницы, он и вся команда знали о сделке по объединению с оператором наружной рекламы Russ с самого начала. Она отметила, что никогда бы не приняла такое решение в одиночку.

Ранее Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь защитить компанию, которую, по его словам, попытались захватить рейдеры, а также вернуть жену в семью. Супруга опровергла слова мужа и заявила, что подает на развод.

Соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук сравнила свой развод с ситуацией в семье певицы Алсу. В интервью изданию « Комсомольская правда » она заявила, что ее муж Владислав врет, когда говорит о давлении на нее или руководство компании.

Алсу Семья Громкие разводы Брак Татьяна Бакальчук
31 июля 2024, 10:35
Запрет экспорта бензина из России продлили на сентябрь — октябрь
РИА «Новости»
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Правительство России приняло решение запретить экспорт бензина в сентябре — октябре. Об этом со ссылкой на первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина сообщил ТАСС.

«Для того, чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, снятия запрета на экспорт в августе не будет, то есть в августе будет запрет на экспорт бензина», - пояснил Сорокин.

Помимо этого, подчеркнул он, также было принято решение на сентябрь–октябрь об ограничении экспорта. Эта мера, по его словам, связана с тем, чтобы «подстраховаться».

Запрет на экспорт бензина вводят не в первый раз, аналогичные меры применяли, например, в 2023 году во время топливного кризиса.

Правительство России приняло решение запретить экспорт бензина в сентябре - октябре. Об этом со ссылкой на первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина сообщил ТАСС.

Бензин Россия
31 июля 2024, 06:20
Пентагон перестал платить зарплату осужденному во Владивостоке солдату
РИА «Новости»
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Американский солдат Гордон Блэк нарушил устав, когда уехал из Южной Кореи в Россию через Китай и совершил во Владивостоке преступление. Из-за этого Пентагон перестал выплачивать ему довольствие, сообщило агентство Reuters.

Высокопоставленный представитель Минобороны США напомнил журналистам о деле рядового Трэвиса Кинга. В 2023 году он уехал в Северную Корею и там попал в тюрьму. Американские власти добились его освобождения, а потом предъявили собственные обвинения, в том числе в дезертирстве. Собеседник агентства допустил, что Блэка ожидает та же участь.

«Когда Блэк вернется в Соединенные Штаты, вероятно, будут последствия, такие же, как у рядового Кинга, который столкнулся с последствиями за по сути неприемлемое поведение. Поэтому армия поступит правильно, наказав за плохое поведение», - сказал он.

В мае Пентагон присвоил сержанту статус «Ограниченная гражданская власть» (CCA), перестав выплачивать зарплату и пособие на жилье. Членам его семьи сохранили медицинские льготы и привилегии. Источники агентства заявили, что Блэк нарушил несколько правил для американских военнослужащих, в том числе запрет на внебрачные отношения и самовольный отъезд в Россию через Китай. Юрист Франклин Розенблатт заявил, что назначенный ему во Владивостоке срок не пойдет в зачет наказания за самоволку. Однако он допустил, что отбытое наказание все же учтут на родине.

Блэка задержали в начале мая. Девушка обвинила его в краже 10 тысяч рублей и угрозе убийством.

Суд Владивостока приговорил его к трем годам девяти месяцам заключения.

США Пентагон Военные Владивосток Зарплаты

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