12 декабря 2024, 03:33

Пенсии вырастут уже с января. Какие выплаты ожидают россиян и кому они положены

РИА «Новости»
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С начала 2025 года россиян ждет повышение пенсий и новые надбавки. Индексация затронет не только возрастные выплаты, но и пенсии по инвалидности, а также по случаю потери кормильца, напомнил Life.

Традиционная индексация пенсий стартует уже 1 января 2025 года. Коэффициент повышения составит 7,3%. Примечательно, что страховые пенсии работающих пенсионеров теперь также будут ежегодно увеличиваться.

Кроме того, в силу вступят изменения в законы № 400-ФЗ и № 166-ФЗ, касающиеся пенсионного обеспечения. Эти изменения обеспечат дополнительную выплату в размере 1200 рублей людям старше 80 лет и инвалидам I группы. Выплату на уход будут назначать автоматически и ежегодно индексировать вместе с пенсией.

Что в регионах? Важным нововведением стала возможность региональных властей самостоятельно устанавливать дополнительные меры поддержки пенсионеров. Это позволит увеличивать пенсии и социальные выплаты в пределах местных бюджетов.

Размеры таких прибавок уже известны. Например, в Москве минимальная пенсия вырастет до 25 850 рублей, а социальные выплаты увеличатся на 5,5%. Надбавки полагаются и жителям старше 100 лет, и юбилярам супружеской жизни.

В регионах также ожидается рост прожиточного минимума, что отразится на социальных выплатах. В Московской области показатель увеличится до 16 600 рублей, в Санкт-Петербурге - до 16 623 рублей, а в Пермском крае - до 14 030 рублей.

Юрист Елена Кузнецова уточнила, что фиксированная выплата к страховой пенсии составит 8728,73 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента поднимется до 142,76 рубля.

Ранее о грядущей индексации пенсий напомнила россиянам депутат Бессараб. В следующем году все такие выплаты в России проиндексируют на 14,75%.

Пенсия Рубль Пенсионеры Выплаты в России
12 декабря 2024, 02:05
Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль
РИА «Новости»
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Перевозчики доставили главную елку страны в Москву из Можайского городского округа. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как пояснила Ирина Волк, елку уже готовят к установке на Соборной площади московского Кремля. Дерево доставлял специальный автопоезд, его сопровождали сотрудники Государственной автоинспекции.

Вскоре главный символ Нового года также украсят, добавила Ирина Волк.

Новый год - лучшее время для того, чтобы под бой курантов загадать самые сокровенные желания.

Астролог Елена Кузнецова ранее рассказала 360.ru, какие ритуалы нужно провести в новогоднюю ночь, чтобы все мечты сбылись. Помимо всем известного поджигания бумажки с написанным на ней желанием, в этом году популярен другой метод. Нужно повесить на елку игрушку или предмет, который символизирует заветную мечту. Например, если человек мечтает улучшить финансовое положение, то новогоднее дерево можно украсить деньгами: купюрами и монетками.

Праздники Новый год Москва
11 декабря 2024, 23:16
МИД порекомендовал россиянам серьезно обдумать поездки за рубеж
РИА «Новости»
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МИД России предупредил граждан страны о возможных рисках при планировании зарубежных поездок, связанных с задержаниями по запросам США и стран ЕС. Соответствующий комментарий официального представителя министерства Марии Захаровой опубликовали на официальном сайте ведомства.

В документе отмечено, что поездки в США и страны Запада частным образом чреваты серьезными рисками. По словам Марии Захаровой, в последнее время часто практикуется схема с выманиванием за границу граждан России, к которым у американских властей есть какие-либо претензии.

«Настоятельно призываем в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в США и союзные им государства», - резюмировала Мария Захарова.

Ранее МИД предупредил о риске роста военной конфронтации между Россией и США.

США Мария Захарова Россия Запад МИД РФ
11 декабря 2024, 15:58
Медведев рассекретил свой ритуал бодрости по утрам и после долгих перелетов
Global Look Press
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться утром или после долгих перелетов. Политик поделился этим на встрече с журналистами в Пекине, сообщил ТАСС.

«Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», - ответил Медведев на вопрос о любимых китайских блюдах, местах или ритуалах.

Зампред СБ прибыл в Пекин с двухдневным визитом 10 декабря. Ожидается, что он проведет ряд встреч с высшим руководством Китая.

Это уже не первый визит Медведева в Китай. В частности, политик посещал страну в декабре 2022 года. Тогда они с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждали стратегическое партнерство Москвы и Пекина.

Дмитрий Медведев Россия Китай Москва
11 декабря 2024, 14:44
Сугробы в Москве вырастут до трех метров в выходные
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В Москве появятся сугробы высотой до трех метров. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«Сугробы в Москве вырастут до 22 сантиметров, а в воскресенье уже до внушительных почти 30 сантиметров, что в два раза выше климатической нормы», - объяснил синоптик.

По его словам, особенно обильные снегопады ожидаются в Клину. Там снежный покров в пятницу достигнет 29 сантиметров, а в выходные - 40 сантиметров.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе снега выпадет еще больше. Эксперт отметил, что декабрь не оставит москвичей «без главного белоснежного атрибута зимы».

Несмотря на большое количество снега, россиянам пообещали теплую зиму. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, зимний период в европейской части страны будет неоднородным, однако морозных дней синоптики насчитали не очень много.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва

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