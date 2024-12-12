Пенсии вырастут уже с января. Какие выплаты ожидают россиян и кому они положены

Традиционная индексация пенсий стартует уже 1 января 2025 года. Коэффициент повышения составит 7,3%. Примечательно, что страховые пенсии работающих пенсионеров теперь также будут ежегодно увеличиваться.

Кроме того, в силу вступят изменения в законы № 400-ФЗ и № 166-ФЗ, касающиеся пенсионного обеспечения. Эти изменения обеспечат дополнительную выплату в размере 1200 рублей людям старше 80 лет и инвалидам I группы. Выплату на уход будут назначать автоматически и ежегодно индексировать вместе с пенсией.

Что в регионах? Важным нововведением стала возможность региональных властей самостоятельно устанавливать дополнительные меры поддержки пенсионеров. Это позволит увеличивать пенсии и социальные выплаты в пределах местных бюджетов.

Размеры таких прибавок уже известны. Например, в Москве минимальная пенсия вырастет до 25 850 рублей, а социальные выплаты увеличатся на 5,5%. Надбавки полагаются и жителям старше 100 лет, и юбилярам супружеской жизни.

В регионах также ожидается рост прожиточного минимума, что отразится на социальных выплатах. В Московской области показатель увеличится до 16 600 рублей, в Санкт-Петербурге - до 16 623 рублей, а в Пермском крае - до 14 030 рублей.

Юрист Елена Кузнецова уточнила, что фиксированная выплата к страховой пенсии составит 8728,73 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента поднимется до 142,76 рубля.

Ранее о грядущей индексации пенсий напомнила россиянам депутат Бессараб. В следующем году все такие выплаты в России проиндексируют на 14,75%.