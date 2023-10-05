Педагогов московской госпитальной школы наградили знаками отличия
Педагогов-тьюторов московской госпитальной школы проекта «УчимЗнаем» наградили знаками отличия и отметили почетными званиями. Торжественное мероприятие приурочили ко Дню учителя. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Работа учителя - это не просто труд, а самое настоящее призвание. Это терпение, умение находить общий язык с детьми, преданность своему делу. Но работа госпитального учителя сложнее. Она требует еще большего внимания и любви», - отметила она.
Педагоги работают с детьми, которым поставили сложные диагнозы. В прошлом году четыре их девятиклассника получили аттестаты с отличием, а два одиннадцатиклассника окончили школу с золотыми медалями.
Званием почетного работника наградили Ларису Будан и Ирину Решетникову, а нагрудные знаки с разным отличием вручили еще шести педагогам.
Ранее Олег Янковский стал победителем конкурса «Учитель года России». Он преподает русский язык и литературу в школе при посольстве России в Иране.