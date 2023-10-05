Педагогов московской госпитальной школы наградили знаками отличия

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«Работа учителя - это не просто труд, а самое настоящее призвание. Это терпение, умение находить общий язык с детьми, преданность своему делу. Но работа госпитального учителя сложнее. Она требует еще большего внимания и любви», - отметила она.

Педагоги работают с детьми, которым поставили сложные диагнозы. В прошлом году четыре их девятиклассника получили аттестаты с отличием, а два одиннадцатиклассника окончили школу с золотыми медалями.

Званием почетного работника наградили Ларису Будан и Ирину Решетникову, а нагрудные знаки с разным отличием вручили еще шести педагогам.

Ранее Олег Янковский стал победителем конкурса «Учитель года России». Он преподает русский язык и литературу в школе при посольстве России в Иране.