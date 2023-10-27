Педагогическое расследование проведут в школе Новосибирска после обыска из-за вейпов

«По данному факту от директора МБОУ СОШ № 32 запрошены документы, проводится педагогическое расследование случившегося», - указали в ответе.

В мэрии также подчеркнули, что ситуация в школе находится на контроле департамента образования.

Директор школы Наталья Грекова накануне сообщила в комментарии «360», что обыск из-за вейпов в школе одна из учительниц провела 25 октября. По ее словам, такие меры потребовались, потому что ученики курили в туалете.

«Мы против [вейпов] и мы за педагогическое решение ситуации», - пояснила собеседница «360».

Грекова добавила, что узнала об обыске от социального педагога.

«И об этом знала вся школа, потому что раздавались крики и дети разбивали туалетные кабинки. Когда мы вошли туда, увидели просто клубы дыма», - рассказала директор.

Нарушителей быстро вычислили. Данные о случившемся передали родителям. Грекова отметила, что они поддержали позицию школы.

В одной из школ в Приморском крае администрация также решила бороться с курением и буллингов в туалетах радикальным способом, установив камеры под потолком над входной дверью так, чтобы видеть проход перед кабинками.