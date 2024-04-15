15 апреля 2024, 10:21

Паводковая ситуация в Илекском районе осталась напряженной

Пресс-служба МЧС
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Уровень реки Урал в селе Илек Оренбургской области поднялся еще на девять сантиметров — до 901 сантиметра. Об этом сообщили районные власти в Telegram-канале.

«Паводковая ситуация в Илекском районе остается напряженной», - передали в администрации.

Специалисты продолжают работу на дамбе в плановом порядке. Илекское дорожное ремонтно-строительное управление 15 апреля должно возвести дамбу из глины, чтобы закрыть участок размером около 25 метров.

«МЧС России совместно с волонтерами дополнительно усилят дамбу мешками с песком», - добавили власти.

В селе Подстепки река Урал вышла из берегов. Под угрозой подтопления - 155 домов, людей эвакуируют.

Ранее в Оренбургской области появился сайт с данными по паводку: там представлена полезная информация для горожан, в том числе о положенных выплатах. Узнать дополнительную информацию можно также по номеру 112.

Максимальный пик паводка в Оренбурге зафиксировали 13 апреля. Сотрудники отделов полиции региона взяли под охрану от мародеров дома эвакуированных жителей из зоны подтопления.

Уровень реки Урал в селе Илек Оренбургской области поднялся еще на девять сантиметров - до 901 сантиметра. Об этом сообщили районные власти в Telegram-канале.

Урал Паводки Россия Полиция Реки Наводнение в Оренбургской области
15 апреля 2024, 11:08
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на шесть сантиметров
РИА «Новости»
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Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга снизился до 1165 сантиметров. Таковы данные главного управления МЧС по региону на 08:00, написало РИА «Новости». Ранее сообщалось, что он достигает 1171 сантиметра.

При этом накануне в оперативном прогнозе на 15 апреля спасатели отмечали , что в результате подъема воды в реках Урал и Сакмара повышается вероятность подтопления жилых домов, приусадебных участков, пониженных участков местности, автомобильных и железных дорог, низководных мостов. Прогнозировалось повышение уровня воды в обеих реках в течение суток. Оно могло привести к потоплению почти 3,5 тысячи жилых домов и 3513 приусадебных участков.

Ранее RT писал, что в четырех сельских поселениях Томской области ввели режим ЧС из-за паводка. Под Томском затопило более 140 домов. Из зоны подтопления эвакуировали свыше 80 жителей, в том числе восемь детей.

«1165 [сантиметров]», - ответили в ведомстве на вопрос.

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга снизился до 1165 сантиметров. Таковы данные главного управления МЧС по региону на 08:00, написало РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что он достигает 1171 сантиметра.

Паводки Реки
15 апреля 2024, 10:59
Дополнительные льготы для газификации домов предложили ввести в РФ
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Фракция ЛДПР подготовила законопроект, в рамках которого россиянам будут выдаваться сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов. Об этом сообщили «Известия».

Подготовленный ко внесению в Госдуму проект предусматривает введение поправок в закон «О газоснабжении в РФ». Авторы инициативы отметили, что во многих регионах некоторым категориям граждан предоставляются компенсации затрат на газификацию, но зачастую получить их можно только уже после оплаты дорогостоящих услуг. Цена подключения газового оборудования варьируется от 70 тысяч до 400 тысяч рублей, указали авторы законопроекта.

«Таким образом, при условии предоставления сертификата до этого момента, программа стала бы доступна большему количеству граждан», - подчеркнули в пояснительной записке.

Ранее депутаты заксобрания Краснодарского края предложили закрепить в Жилищном кодексе право получать вместо бумажных электронные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Законопроект внесли в Госдуму, инициативу поддержала комиссия по обеспечению жилищных прав граждан.

Льготы Законы Госдума РФ Газ Депутаты ЛДПР
15 апреля 2024, 09:36
Жителей Кургана предупредили о сильном росте воды на реке Тобол
Пресс-служба МЧС
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В Кургане на реке Тобол 15 апреля прогнозируются высокие уровни воды. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Эвакуируйтесь заранее. Возьмите документы и вещи», - посоветовали на сайте ведомства.

Жителям напомнили телефоны экстренных служб: 112 и 101.

Ожидаемый уровень воды в Кургане - 900 сантиметров ( 140 за сутки), максимальная ожидаемая величина - 1100 сантиметров. Спасатели предупредили , что при уровне воды в 1100 сантиметров в зону подтопления в городе могут попасть почти 10 тысяч человек (в том числе 1759 детей), 365 жилых домов, 600 дачных и 700 приусадебных участков. Подтопление может затронуть автодороги Курган - микрорайон Смолино, Курган - микрорайон Челноково и Курган - микрорайон Тополя, а также взлетно-посадочную полосу (ОАО «Аэропорт Курган»).

Интенсивный рост уровня воды на реке Тобол сохранится в ближайшие пару дней «в связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ».

С полуночи уровень воды в реке Тобол поднялся до шести метров.

Курган Реки
15 апреля 2024, 08:42
ЦБ заподозрил аудитора QIWI Банка в нарушении «антиотмывочного» закона
Global Look Press
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Центробанк проверяет компанию Kept, выступавшую аудитором QIWI Банка, на соблюдение «антиотмывочного» закона. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник, знакомый с содержанием претензий регулятора, а также подтвердил источник, близкий к Банку России.

«Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у QIWI рисковых операций», - написали авторы материала.

ЦБ последние несколько лет неоднократно вводил ограничения против банка и выдавал ему предписания. В феврале QIWI лишили лицензии из-за обвинения, в том числе, в нарушении антиотмывочного законодательства.

Банк России выяснил насколько хорошо Kept, проводившая аудиторские проверки в QIWI, знала о нарушениях и как на них реагировала.

Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля. Он потерял возможность осуществлять банковские операции. В тот же день банк закрыл все свои офисы , а затем подал иск к своим владельцам. Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк.

Ранее Центробанк отозвал лицензию АО «Банк Стрела» , связанного с QIWI. Владельцев кредитной организации обвинили в неоднократном нарушении федеральных законов и нормативных актов. Эксперты предрекли уход 15 банков с российского рынка.

Банки Законы Россия Центробанк

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