Паводковая ситуация в Илекском районе осталась напряженной
Уровень реки Урал в селе Илек Оренбургской области поднялся еще на девять сантиметров — до 901 сантиметра. Об этом сообщили районные власти в Telegram-канале.
«Паводковая ситуация в Илекском районе остается напряженной», - передали в администрации.
Специалисты продолжают работу на дамбе в плановом порядке. Илекское дорожное ремонтно-строительное управление 15 апреля должно возвести дамбу из глины, чтобы закрыть участок размером около 25 метров.
«МЧС России совместно с волонтерами дополнительно усилят дамбу мешками с песком», - добавили власти.
В селе Подстепки река Урал вышла из берегов. Под угрозой подтопления - 155 домов, людей эвакуируют.
Ранее в Оренбургской области появился сайт с данными по паводку: там представлена полезная информация для горожан, в том числе о положенных выплатах. Узнать дополнительную информацию можно также по номеру 112.
Максимальный пик паводка в Оренбурге зафиксировали 13 апреля. Сотрудники отделов полиции региона взяли под охрану от мародеров дома эвакуированных жителей из зоны подтопления.
Уровень реки Урал в селе Илек Оренбургской области поднялся еще на девять сантиметров - до 901 сантиметра. Об этом сообщили районные власти в Telegram-канале.