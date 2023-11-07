Павильоны ВДНХ представят тематические программы в рамках выставки «Россия»

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Выставка открылась 4 ноября. В ней участвуют 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации.

Гостям предоставляют возможность ознакомиться с инновационными разработками и научными открытиями. Кроме того, можно наглядно увидеть достижения во всех сферах страны.

В Музее городского хозяйства Москвы (павильон № 5) можно узнать об особенностях работы коммунальных служб, системах и способах поддержания исправного жизнеобеспечения города. Посетителям покажут 13-метровый макет города, а с помощью дополненной реальности расскажут подробности о нем.

В Музее гаража особого назначения ФСО России (павильон № 53) можно посмотреть на автомобильный кортеж рядом с почетным эскортом мотоциклов. А в центре экспозиции - подлинный экземпляр российского автомобиля Aurus Senat Limousine.

Музей кино (павильон № 36) открывает двери на экспозицию «Лабиринт истории».Там можно узнать много интересного о развитии отечественного кинематографа с начала XX века до 1980-х годов.

В павильоне № 31 «Геология» своих зрителей ожидает выставка «Хлеб будущего. Новые российские сорта». Там можно узнать все о достижениях российских ученых в отрасли сельского хозяйства.

В Музее Востока (павильон № 13) работает экспозиция «Россия. Ближе к Востоку». Там представлено более 100 произведений современного искусства последней четверти XX - начала XXI века достояния Государственного музея Востока и его филиала в Майкопе (Республика Адыгея).

В экоцентре «Цветоводство» (павильон № 29) гостей приглашают на познавательные встречи и мастер-классы. Гостям предложат порисовать акварелью, создать необычное мыло, поучаствовать в экологических квестах и посмотреть концерты.

Экспозиция выставочно-торгового центра Республики Казахстан (павильон № 11) посвящена развитию страны, ее культуре и достижениям в различных сферах.

В выставочно-торговом центре Республики Армении (павильон № 68) можно узнать много полезного в видеороликах о российско-армянских взаимоотношениях, совместных проектах с Россией, а также о культуре и образовании дружественной страны.

Во дворе выставочно-торгового центра Республики Беларусь (павильон № 18) зрителей удивят модели совместных разработок машиностроительного комплекса России и Белоруссии. Внутри здания можно будет увидеть полноразмерную модель вертолета.

Зрителям выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики (павильон № 14) покажут фотовыставку «Гаджи Зейналабдин Тагиев - промышленник и меценат. Роль личности в истории России и Азербайджана».

Ранее стало известно, что выставка «Россия» на ВДНХ вызвала повышенный интерес молодежи.