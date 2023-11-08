Павильон «Макет Москвы» открыли после реконструкции

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Сотрудники привели в порядок макет: отремонтировали и отреставрировали отдельные его объекты. Кроме того, частично обновили светодиодные элементы подсветки.

Левкин отметил, что для усиления эффектов соорудили дополнительную четырехканальную звуковую систему. Для нее сделали дополнительный сервер с программным обеспечением, которое объединено с мультимедийной системой павильона.

«Данная система распределена по сторонам света и ориентирована на позиционирование звучания таким образом, чтобы звук формировался над конкретным местом или объектом макета», - добавил он.

Павильон «Макет Москвы» привели в порядок к открытию Международной выставки-форума «Россия». После ремонта поставили VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы». Гости могут отправиться в виртуальное путешествие с голосовым сопровождением.

Создание макета Москвы начали в 2012 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В рамках проекта участвовали более 60 архитекторов, макетчиков, чертежников, художников и электриков.

Площадь модели - 429 квадратных метров. Она представляет собой проекцию столицы в рамках внешних границ Садового кольца. На макете отобразили более 23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400.