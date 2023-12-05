Павильон «Цифровые технологии Москвы» получил премию за развитие туризма
Павильон «Цифровые технологии Москвы» удостоили специального приза премии «Путеводная звезда» за особый вклад в развитие туризма столицы. Кроме того, он принимал гостей Московского урбанистического форума с 1 августа по 10 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что при разработке архитектуры и экспозиции павильона главной задачей было показать гостям разнообразие цифровых решений города, отразив инновационность, пользу и практичность столицы.
По его словам, жители и гости города увидели более 20 интересных IT-проектов. Некоторые из них сконструировали специально для Московского урбанфорума. Среди них - виртуальные прогулки по цифровым двойникам столичных достопримечательностей и уникальные экскурсии в VR-кинотеатре.
«Всего за шесть недель работы форума павильон посетили более 250 тысяч человек и, что особенно ценно, многие приходили семьями и рассказывали о технологиях детям», - отметил Лысенко.
В этом году на оценку жюри премии «Путеводная звезда» подали более 470 заявок. Судьи изучали вклад конкурсантов в развитие московского туризма в шести из 17 номинаций и выставляли оценки.
Некоторых победителей и финалистов определили в голосовании сервиса «Активный гражданин». Помимо этого, организаторы выдали пять отдельных призов за вклад в развитие столичной туристической отрасли. Например, такую награду получил департамент информационных технологий.
В павильоне «Цифровые технологии Москвы» у гостей Московского урбанистического форума был шанс познакомиться с более чем 10 интерактивными зон. Каждая из них отвечала за какие-то конкретные технологии или сервисы.
Специально к Московскому урбанфоруму разработали на базе цифрового двойника города серию виртуальных экскурсий по известным столичным достопримечательностям: ВДНХ, Красной площади, парку «Зарядье», «Лужникам» и другие.
В ближайшие две недели гостям пространства Москвы на выставке «Россия» расскажут о бизнесе и технологиях.