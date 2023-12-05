Павильон «Цифровые технологии Москвы» получил премию за развитие туризма

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что при разработке архитектуры и экспозиции павильона главной задачей было показать гостям разнообразие цифровых решений города, отразив инновационность, пользу и практичность столицы.

По его словам, жители и гости города увидели более 20 интересных IT-проектов. Некоторые из них сконструировали специально для Московского урбанфорума. Среди них - виртуальные прогулки по цифровым двойникам столичных достопримечательностей и уникальные экскурсии в VR-кинотеатре.

«Всего за шесть недель работы форума павильон посетили более 250 тысяч человек и, что особенно ценно, многие приходили семьями и рассказывали о технологиях детям», - отметил Лысенко.

В этом году на оценку жюри премии «Путеводная звезда» подали более 470 заявок. Судьи изучали вклад конкурсантов в развитие московского туризма в шести из 17 номинаций и выставляли оценки.

Некоторых победителей и финалистов определили в голосовании сервиса «Активный гражданин». Помимо этого, организаторы выдали пять отдельных призов за вклад в развитие столичной туристической отрасли. Например, такую награду получил департамент информационных технологий.

В павильоне «Цифровые технологии Москвы» у гостей Московского урбанистического форума был шанс познакомиться с более чем 10 интерактивными зон. Каждая из них отвечала за какие-то конкретные технологии или сервисы.

Специально к Московскому урбанфоруму разработали на базе цифрового двойника города серию виртуальных экскурсий по известным столичным достопримечательностям: ВДНХ, Красной площади, парку «Зарядье», «Лужникам» и другие.

В ближайшие две недели гостям пространства Москвы на выставке «Россия» расскажут о бизнесе и технологиях.