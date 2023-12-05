05 декабря 2023, 13:19

Павильон «Цифровые технологии Москвы» получил премию за развитие туризма

Сайт мэра и правительства Москвы
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Павильон «Цифровые технологии Москвы» удостоили специального приза премии «Путеводная звезда» за особый вклад в развитие туризма столицы. Кроме того, он принимал гостей Московского урбанистического форума с 1 августа по 10 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что при разработке архитектуры и экспозиции павильона главной задачей было показать гостям разнообразие цифровых решений города, отразив инновационность, пользу и практичность столицы.

По его словам, жители и гости города увидели более 20 интересных IT-проектов. Некоторые из них сконструировали специально для Московского урбанфорума. Среди них - виртуальные прогулки по цифровым двойникам столичных достопримечательностей и уникальные экскурсии в VR-кинотеатре.

«Всего за шесть недель работы форума павильон посетили более 250 тысяч человек и, что особенно ценно, многие приходили семьями и рассказывали о технологиях детям», - отметил Лысенко.

В этом году на оценку жюри премии «Путеводная звезда» подали более 470 заявок. Судьи изучали вклад конкурсантов в развитие московского туризма в шести из 17 номинаций и выставляли оценки.

Некоторых победителей и финалистов определили в голосовании сервиса «Активный гражданин». Помимо этого, организаторы выдали пять отдельных призов за вклад в развитие столичной туристической отрасли. Например, такую награду получил департамент информационных технологий.

В павильоне «Цифровые технологии Москвы» у гостей Московского урбанистического форума был шанс познакомиться с более чем 10 интерактивными зон. Каждая из них отвечала за какие-то конкретные технологии или сервисы.

Специально к Московскому урбанфоруму разработали на базе цифрового двойника города серию виртуальных экскурсий по известным столичным достопримечательностям: ВДНХ, Красной площади, парку «Зарядье», «Лужникам» и другие.

В ближайшие две недели гостям пространства Москвы на выставке «Россия» расскажут о бизнесе и технологиях.

Выставки конкурсы Москва 2023 ВДНХ
05 декабря 2023, 14:06
Руководители «Крымэнерго» лишились постов после сильного шторма
РИА «Новости»
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Долгая работа по ликвидации последствий обрушившегося на Крым шторма обернулась отставками руководителей районных электрических сетей. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава региона Сергей Аксенов.

Долгая работа по ликвидации последствий обрушившегося на Крым шторма обернулась отставками руководителей районных электрических сетей. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава региона Сергей Аксенов.

Он пояснил, что в отношении руководителей муниципалитетов и руководителей компании «Крымэнерго» провели служебное расследование, связанное с долгим отсутствием электричества в пострадавших от стихии домах.

Аксенов заявил, что уже уволил руководителя РЭС Черноморского района. Следующим на очереди стоит глава РЭС в Сакском районе.

«По „Крымэнерго“ в целом чистки продолжаются, еще будут замены руководящего состава, я имею в виду начальников подразделений на местах», - заявил глава республики.

Сильнейший шторм обрушился на Крым 26 ноября. Сильнейший ураган пронесся по северо-западным районам полуострова, зашел в Севастополь и Евпаторию. Всего стихия бушевала в 320 населенных пунктах. Без света оставались более 500 тысяч человек.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от урагана превысил один миллиард рублей. Полностью электроснабжение на полуострове восстановили только 4 декабря.

Отставки Электричество Крым Шторм
05 декабря 2023, 14:03
Минимальный размер пенсии в Москве с доплатой вырастет с 2024 года
РИА «Новости»
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Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат со следующего года. Ее размер составит 24,5 тысячи рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, пенсия возрастет с 1 января 2024 года. Кроме того, индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат коснется определенных категорий населения. Среди них - многодетные семьи, дети и родители погибших военнослужащих, семьи, воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческие и приемные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и многие другие.

Ранее стало известно, что некоторые россияне получат две пенсии в декабре. Под эту категорию попали те, кто получают все виды пенсий и социальных выплат и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями.

Пенсия Сергей Собянин Москва 2023
05 декабря 2023, 14:00
Азовское море решили признать внутренним водоемом России
РИА «Новости»
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Азовское море получит статус внутреннего водоема России, на него не будет распространяться международное законодательство. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

В нижнюю палату парламента внесли законопроект, который закрепляет статус внутреннего водоема за Азовским морем. По словам Шеремета, восторжествовала историческая справедливость - Украина потеряла статус прибрежного государства.

Профильный комитет Госдумы уже одобрил законопроект. По словам парламентария, его могут принять до конца 2023 года.

Азовское море де-факто стало исключительно внутренним морем России после вхождения в состав страны по итогам референдума новых регионов - Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

Акваторию Приазовья надежно охраняют расчеты ПВО. Российские военнослужащие регулярно ликвидируют запущенные с Украины беспилотники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 6 украинских беспилотников нейтрализовали над Азовским морем.

Азовское море получит статус внутреннего водоема России, на него не будет распространяться международное законодательство. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Госдума РФ Крым
05 декабря 2023, 13:52
Шпиль башни Национального космического центра начали устанавливать в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Работы по установке металлоконструкций навершия башни Национального космического центра (НКЦ) начали в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент специалисты возводят навершия и шпиль 288-метровой башни. Кроме того, работники ведут устройство монолитных конструкций. Уже готовы восемь из 10 уровней, а строители приступили к монтированию металлоконструкций.

«Всего планируется смонтировать порядка 98 тонн металла. Также идут монолитные работы по устройству самого шпиля», - добавил Бочкарев.

Он также напомнил, что главную высотку НКЦ довершит деталь навершия - 40-метровый отдельно стоящий шпиль, подчеркивающий северный угол башни.

Генеральный директор «Мипстрой 1» Константин Маслаков уточнил, что монтаж металлоконструкций происходит на высоте более 200 метров с использованием специальных кранов.

Он рассказал, что несущий металлокаркас делится на прогоны и стропильные фермы длиной от 12 до 30 метров. Эти элементы опираются на монолитные железобетонные консоли.

Для обеспечения качества и безопасности производства работ на высоте используют современное оборудование: например, специально изобретенную и созданную ветрозащитную систему. Она дает возможности вести работы круглосуточно и при любой погоде.

АО «Мосинжпроект» курирует проект Национального космического центра в интересах правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос». Общая площадь комплекса зданий НКЦ составит свыше 250 тысяч квадратных метров.

Благоустройство Строительство Роскосмос Москва 2023 Андрей Бочкарев

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