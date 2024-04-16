16 апреля 2024, 14:13

Патрушев указал на необходимость усиления борьбы с нелегальной миграцией

РИА «Новости»
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Работу по противодействию нелегальной миграции необходимо усилить, чтобы эффективнее бороться с преступниками, в том числе с террористами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Архангельске, сообщило РИА «Новости».

Нелегальная миграция, по его словам, является «питательной средой» для терроризма и экстремизма. Патрушев указал на необходимость борьбы с формированием этнических анклавов и напомнил о поручении президента Владимира Путина по обновлению подходов к миграционной политике.

«Прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции, пресекать попытки формирования этнических анклавов и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан», - подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее депутаты предложили лишать мигрантов вида на жительства за любые правонарушения. Законопроект также предполагает выдворение иностранцев в случае совершения тяжкого преступления.

Мигранты Терроризм Экстремизм
16 апреля 2024, 12:43
Бизнес Кончаловского ушел в многомиллионный минус после передачи доли Высоцкой
Global Look Press
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Кинокомпания и продюсерский центр режиссера Андрея Кончаловского ушли в минус на 22,4 миллиона рублей после передачи доли телеведущей Юлии Высоцкой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, финансовые потери кинопроизводителей составили 21,3 миллиона рублей, а продюсерского центра - 1,1 миллиона. Обе компании, а также Фонд Андрея Кончаловского находятся под управлением Юрия Гришина, который также занимает руководящие посты в других шести организациях.

Ранее доли в этих организациях были распределены между Кончаловским, его женой Юлией Высоцкой и их близким другом Евгением Степановым, директором проекта «Едим дома». В январе 2022 года Кончаловский передал часть своих акций некой неизвестной ООО. Через четыре месяца эта же доля перешла к Высоцкой, которая таким образом получила контрольный пакет акций.

Высоцкая также владеет 45% акций «Продюсерского центра Андрея Кончаловского», доля такого же объема до 26 января 2022 года принадлежала самому режиссеру.

Кроме того, бизнес Высоцкой по доставке еды принес восемь миллионов рублей убытков. Другой проект - «Кулинарная студия» - ушел в минус на 4,7 миллиона рублей.

Семья Россия Бизнес Шоу-бизнес
16 апреля 2024, 10:54
Дума сможет утвердить состав нового правительства в мае
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Дума в мае должна провести первое после конституционной реформы 2020 года утверждение нового состава правительства. Как сообщил «Коммерсант», сначала рассмотрят кандидатуру председателя правительства России, представленную президентом.

«Затем депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров и „гражданских“ министров», - написали авторы материала.

Обсуждение состоится в профильных думских комитетах, а затем на пленарном заседании палаты. Точные даты не определены, но пока в календаре оставлены «пустыми» заседания 7, 8, 16 и 23 мая.

Как отметили журналисты, новые конституционные права Дума использовала только несколько раз. Например, в 2020 году депутаты утвердили одного вице-премьера и пять министров, а в 2022-м - одобрили назначение Дениса Мантурова зампредом правительства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иностранным агентам избраться в органы власти всех уровней. Сейчас они имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах, хотя значительная часть таких людей проживает за границей и выступает с антироссийской позицией. Также депутаты предложили запретить иностранцам покупать оружие в России. Это необходимо, чтобы повысить безопасность.

Дума в мае должна провести первое после конституционной реформы 2020 года утверждение нового состава правительства. Как сообщил «Коммерсант» , сначала рассмотрят кандидатуру председателя правительства России, представленную президентом.

Госдума РФ Депутаты Россия
16 апреля 2024, 10:41
Уровень воды в реке Урал в Орске сократился на 28 сантиметров
Global Look Press
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В Орске уровень воды в реке Урал сократился на 28 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«В Орске уровень воды в Урале снизился на 28 сантиметров и составил 592 сантиметров», - отметили в правительстве.

В Оренбурге уровень воды в Урале снизился на 26 сантиметров и составил 1143 сантиметров. В Илеке ситуация обратная. Там вода прибавила 16 сантиметров, дойдя до отметки в 913 сантиметров. По словам губернатора региона Дениса Паслера, пик паводка в Илеке ожидается с четверга, 18 апреля, по выходные.

В целом ситуация с паводком в Оренбуржье остается напряженной, уточнили в региональном правительстве. По данным на 09:00 по местному времени 16 апреля, на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены 14 409 жилых домов и 22 940 приусадебных участков.

Урал Наводнения Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
16 апреля 2024, 10:23
Волгоградцы нашли в поле обломки неизвестного летающего объекта
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Под Волгоградом местные жители наткнулись в поле на разлетевшийся на части летающий объект. Его обломки пообещали убрать в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации Еланского района.

Власти уточнили, что детали рухнувшего летающего объекта нашли в поле в Еланском районе вдали от населенных пунктов. В результате никто не пострадал.

«Повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет», - говорится в сообщении администрации.

В скором времени все детали летающего объекта уберут с территории.

На днях в небе над Екатеринбургом местные жители увидели неопознанный летающий объект. Очевидцы запечатлели его на видео. Зеленый НЛО беззвучно пролетел над ЖК «Клевер Парк» и вскоре «растворился» в ночном небе. Один из свидетелей предположил, что самолеты так не летают.

Самолеты Россия

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