Патрулирование на пяти улицах в Москве усилят с 25 января

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«С 25 января МАДИ усилит патрулирование на пяти столичных улицах, где водители часто паркуются под запрещающими знаками и на тротуарах и мешают другим», - уточнили в ведомстве.

В дептрансе добавили, что припаркованные с нарушениями машины создают аварийные ситуации и мешают проезду спецтехники.

В план по усиленному патрулированию вошли: Малая Бронная улица; Звонарский переулок; улица Новый Арбат; Складочная улица; Рязанский проезд.

Работа инспекторов МАДИ в 2023 году помогла снизить число случаев неправильной парковки на центральных улицах на 65%. Это сделало движение на участках безопаснее и увеличило пропускную способность дорог.

Ранее в Москве расширили зону платной парковки. В ближайшие месяцы она охватит свыше 80 участков.