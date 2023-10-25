Патриарху Кириллу присвоили почетное звание профессора МПГУ

«За выдающиеся заслуги в деле нравственного воспитания молодежи, за заслуги в области духовного просвещения, за научные труды научный совет избрал вас почетным профессором нашего университета», - отметил во время церемонии ректор МПГУ Алексей Лубков.

Во вторник, 24 октября, глава Русской православной церкви выступил перед студентами с лекцией о важности педагогической роли в жизни каждого человека и значении сохранения традиционных ценностей. После он ответил на вопросы учащихся.

Ранее патриарх Кирилл призвал священников уделять молодежи больше внимания, потому что именно будущим поколениям придется взять на себя заботу о сохранении веры.