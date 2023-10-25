Патриарх Кирилл заявил, что Россия может потерять идентичность из-за мигрантов

По его словам, демографическая ситуация в России довольно сложная. В страну регулярно приезжают мигранты за работки. Безусловно, благодаря их вкладу общество и экономика развиваются. Однако, обживаясь на новом месте, они заводят семьи с местным населением. Но, как разъяснил патриарх, иностранцы нередко другого вероисповедания и идеологических взглядов.

«Образованный, интеллигентный русский человек должен с уважением относиться и к вере, и к культуре других людей, но если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай Бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», - подчеркнул церковнослужитель.

Он отметил, что речь в первую очередь о демографических процессах, которые могут повлиять на государство. Именно поэтому Правительство России должно задуматься о назревающей проблеме.

Патриарх добавил, что относится с уважением к мусульманам. Более того, он поддерживает отношения РПЦ с исламским сообществом.

Ранее стало известно, что патриарху Кириллу присвоили почетное звание профессора МПГУ.