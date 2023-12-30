Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

Он отметил, что Роман Легойда прошел долгий жизненный путь, его гибель стала трагическим событием. Патриарх напомнил, что сын покойного Владимир твердо и последовательно продолжает отстаивать позицию церкви в медиапространстве.

«Молюсь об упокоении новопреставленного раба Божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату», - добавил глава РПЦ.

Тело 90-летнего Романа Легойды обнаружили на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. По версии следствия, на пожилого мужчину напали с холодным оружием. По подозрению в убийстве правоохранители задержали жителя Московской области. На допросе 25-летний мужчина признался , что 29 декабря украл у пенсионера 100 тысяч рублей и убил его.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования семье убитого Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Письмо опубликовали на сайте РПЦ.