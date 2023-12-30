30 декабря 2023, 16:45

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования семье убитого Романа Легойды — отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Письмо опубликовали на сайте РПЦ.

Он отметил, что Роман Легойда прошел долгий жизненный путь, его гибель стала трагическим событием. Патриарх напомнил, что сын покойного Владимир твердо и последовательно продолжает отстаивать позицию церкви в медиапространстве.

«Молюсь об упокоении новопреставленного раба Божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату», - добавил глава РПЦ.

Тело 90-летнего Романа Легойды обнаружили на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. По версии следствия, на пожилого мужчину напали с холодным оружием. По подозрению в убийстве правоохранители задержали жителя Московской области. На допросе 25-летний мужчина признался , что 29 декабря украл у пенсионера 100 тысяч рублей и убил его.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования семье убитого Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Письмо опубликовали на сайте РПЦ.

Убийства РПЦ Патриарх Кирилл
30 декабря 2023, 15:05
Вологодский депутат подарил коллегам яйца «для поднятия настроения»
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Вологодский депутат Александр Гордеев преподнес коллегам к Новому году коробки яиц. Он пояснил изданию «Подъем», что сделал это «для хохмы».

Вологодский депутат Александр Гордеев преподнес коллегам к Новому году коробки яиц. Он пояснил изданию «Подъем» , что сделал это «для хохмы».

Журналисты попросили парламентария прокомментировать фото, на котором депутат стоит рядом с четырьмя коллегами-женщинами, у каждой в руке по две коробки, в одной из них - яйца.

«Почему вы ищете то, что хотите увидеть? Вы не обратили внимания, что основной-то подарок - это килограмм орешков всяческих. А яйца - это просто для хохмы, чтобы людям поднять настроение перед Новым годом», - заметил Гордеев.

Пользователи соцсетей не сошлись во мнениях о том, насколько это смешно. Кто-то похвалил депутата за чувство юмора, а кто-то иронично отметил, что теперь пенсионерам «остается лишь облизнуться».

Резкий скачок цен на куриные яйца начался осенью. Тема стала особенно обсуждаемой после того, как ее затронули во время прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина. Цены обещают стабилизировать после Нового года.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, о дефиците яиц в России речь не идет.

В отношении производителей стали возбуждать антимонопольные дела за завышение цен на продукт.

Депутаты Новый год Продукты Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
30 декабря 2023, 15:04
Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку платежей по ЖКУ
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Пени и штрафы за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг будут начисляться в 2024 году без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Действующую ставку Банка России в 16% годовых посчитали несоразмерной платежам за жилищно-коммунальные услуги. Основой для расчетов пеней в следующем году станет ключевая ставка ЦБ в 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года.

«Правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России», - отметили в правительстве.

Ранее власти утвердили индексы изменения платы за ЖКУ на пять лет вперед. Они будут зависеть от региона. Во второй половине 2024 года среднее значение в Москве составит 11%, а в Московской области - 10,7%. В документе также содержались пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах.

Банки ЖКХ Правительство РФ Экономика
30 декабря 2023, 14:18
Фастфуды в России смягчат требования к внешнему виду сотрудников
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Российские фастфуды с 1 января 2024 года изменят требования к внешнему виду сотрудников и увеличат рабочие часы несовершеннолетним работникам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, изменения связаны с нехваткой персонала и направлены на борьбу с текучкой кадров.

Работникам сетей быстрого питания разрешат носить серьги (не больше одной пары) и пирсинг без камней, красить ногти в скромные цвета - от полупрозрачных и нюдовых до белых и пастельных - и приходить на работу в кроссовках. Смены для сотрудников младше 18 лет увеличат до 22:00, им разрешат работать по воскресеньям. При этом при работе в режиме пять/два они смогут потребовать выходные. Бесплатные обеды для юных сотрудников могут включать салаты и бургеры.

Для клиентов, по информации издания, ничего не изменится - разве что на смену привычным бумажным стаканчикам для коктейлей придут пластиковые.

Ранее сообщалось, что сотрудников фастфудов стали подвергать ежедневному медосмотру и спрашивать о болезнях родственников. Мера связана с увеличением заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом.

Питание Работа
30 декабря 2023, 12:19
Более полумиллиона подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина
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Свыше полумиллиона подписей собрали по всей России в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова, чьи слова привело РИА «Новости».

В центральный штаб 30 декабря доставили первую часть собранных подписей из Московской области. С 5 января начнут привозить подписи другие регионы.

«По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов», - отметила Суворова.

Накануне начал работу сайт кандидата на должность президента Путина. Там можно увидеть его биографию, сведения о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. На сайте также представили видеоматериалы об основных моментах избирательной кампании и раздел о важных достижениях России.

Предвыборный штаб Путина заработал 21 декабря в Гостином Дворе в Москве. Журналистка телеканала «Россия 24» стала пресс-секретарем, сопредседателями штаба назначили спикера парламента ДНР Артема Жогу, главврача Московской городской больницы № 52 Марьяну Лысенко и актера Владимира Машкова.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024

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