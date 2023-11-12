12 ноября 2023, 20:28

Патриарх Кирилл выразил надежду, что женщин запретят склонять к абортам по всей России

РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам запретят по всей России. Слова священнослужителя привело РИА «Новости».

Предстоятель РПЦ напомнил, что недавно в Мордовии приняли закон о запрете склонять женщин к аборту. Но, по словам патриарха, число таких операций в России все еще остается высоким.

«Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне, потому что иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, врачи склоняют женщину сделать аборт», - заявил Кирилл на заседании XI Общецерковного съезда по социальному служению.

В начале ноября законодательное собрание Тверской области приняло региональный закон, подразумевающий ответственность за склонение к аборту. За уговоры, предложения, подкуп и обман в этой сфере теперь будут наказывать штрафом в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц - до 50 тысяч, для юрлиц - до 200 тысяч рублей. Причем ответственность наступит вне зависимости от того, решилась ли в итоге женщина на прерывание беременности.

Дети Роддома Беременность Законы Патриарх Кирилл
12 ноября 2023, 20:05
Москвичей предупредили о начале метеорологической зимы
Pxhere
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Метеорологическая зима наступит в Москве 17 ноября, когда будет наблюдаться устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в минусовую сторону. Об этом заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, с 16 ноября инициатива в атмосфере начнет переходить к южной периферии скандинавского антициклона.

«Благодаря этому вероятность осадков сократится до минимума, но столбики термометров будут колебаться только около нулевой отметки», - сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в ночь на 17 ноября минимальная температура воздуха составит -5 градусов и не поднимется выше нуля. Днем ожидается 3… -2 градуса. В выходные 18–19 ноября будет солнечно, по ночам - -1… -6 градусов. Таким образом, зима «вступит в свои права», резюмировал Тишковец.

Ранее жителей Москвы предупредили о возвращении морозов. Со среды 15 ноября в столице температура воздуха днем составит -2 градуса, ночью опустится до -5.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
12 ноября 2023, 19:49
Скончалась писательница и драматург Нина Садур
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Писательница и драматург Нина Садур скончался на 74-м году жизни. О смерти прозаика сообщил ТАСС.

Дочь писательницы Екатерина Садур в комментарии агентству уточнила, что матери не стало днем 12 ноября.

«Сегодня в 11:40 мама отошла к Господу», - сказала она.

Причины смерти собеседница агентства не назвала, уточнив только, что Нина Садур болела в последние годы.

Отпевание, по словам Екатерины Садур, состоится в следующую среду, 15 ноября.

«По поводу похорон мы пока решаем с близкими и друзьями», - заключила она.

Первую работу Нины Садур опубликовали в 1977 году в журнале «Сибирские огни». В 1989 году вышел в свет сборник ее пьес «Чудная баба».

Спектакли по произведениям Садур ставили и в России, и за рубежом. Кроме того, она писала сценарии к фильмам и сериалам.

В 1997 году Садур стала лауреатом литературной премии журнала «Знамя» за глубокий анализ современной действительности в романе «Немец».

Кино Театры Литература
12 ноября 2023, 14:26
Сказала как на духу. Собчак ответила на вопрос «Путин или Зеленский»
Фото: РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей не близка ни политика Владимира Путина, ни политика Владимира Зеленского. Перед выбором ее поставил рэпер Алишер Моргенштерн*. Журналистка не стала долго раздумывать и ответила музыканту «как на духу».

«А есть какие-то еще варианты?»

Видео интервью Собчак Моргенштерну* появился на YouTube-канале рэпера. Во время разговора он задал ей короткий вопрос: «Путин или Зеленский?»

«А есть какие-то еще варианты?» - поинтересовалась телеведущая.

Тогда музыкант попросил ее объяснить, чья политика ей ближе - президента России или президента Украины.

«Я тебе отвечу прямо как на духу, и не на двух стульях. У меня позиция, мне кажется, очень однозначная», - заявила в ответ Собчак, добавив, что не поддерживает проведение СВО.

Вместе с тем, добавила журналистка, ей не кажется возможным занимать позицию, что Россию «нужно разрушать изнутри», желать стране проигрыша и провала. Такую точку зрения ведущая тоже не разделяет.

«Я считаю, что мой патриотизм заключается в том, что в этом сложное время я живу и работаю в своей стране», - указала она.

Говоря о выборе между Путиным и Зеленским, Собчак подчеркнула, что ей не близка ни та, ни другая политика.

«Есть вещи, с которыми я не могу согласиться»

Напомнила журналистка и о событиях марта 2022 года, когда стороны пытались продолжать переговорный процесс. Это, по ее оценке, было поворотным моментом, когда все «могло решиться договоренностями».

«В Стамбуле был реальный шанс на большой мир», - выразила уверенность Собчак.

По словам ведущей, если бы она занимала пост лидера страны, то не стала бы начинать вооруженные конфликты, поскольку в ее системе ценностей геополитические интересы не могут быть выше любых человеческих жертв.

«Есть вещи, с которыми я не могу согласиться. Например, никак не могу ни в каком виде считать, что гибель людей можно чем-то оправдать. Это та грань, где я не могу сказать иначе. Это та граница, которую внутри себя я перейти не могу», - отметила она.

Собчак подчеркнула, что искренне убеждена в том, что не говорит ничего такого, за что ее следовало бы наказывать и привлекать к какой-либо ответственности. А в легальном поле, по ее мнению, ей удается оставаться благодаря памяти об отце - Анатолии Собчаке, первом мэре Санкт-Петербурга.

*Признан иноагентом в России.
Кино Театры Литература
12 ноября 2023, 10:57
Москвичей предупредили о дождях и сильном ветре 12 ноября
РИА «Новости»
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В воскресенье, 12 ноября, в Москве до конца дня ожидают дождь и усиление ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду, предупредили в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

Горожан призвали быть осторожными и внимательными на улице, в частности, не укрываться от дождя под деревьями. А автомобилистам напомнили о необходимости не парковать вблизи них свои машины.

Начиная со следующей среды, 15 ноября, в Москве начнет холодать. С таким прогнозом ранее выступил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С воскресенья [12 ноября] у нас приближение ярко выраженного циклона с Карпат и Балкан. <…> Будут дожди и ветер», - предупреждал эксперт.

По данным Шувалова, такая погода сохранится и 13 ноября. А уже в ночь с 14 по 15 ноября температура воздуха снизится до 0… 4 градусов. Снег пойдет с 15 на 16 ноября.

Прогноз погоды Москва 2023

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