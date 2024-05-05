Патриарх Кирилл рассказал, о чем помолился на Пасху

«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы он защитил священные пределы нашей земли», - процитировало патриарха издание.

Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих молиться о властях и военнослужащих, которые защищают Отечество, о том, чтобы Господь «остановил междоусобную брань» и через все испытания укрепил в россиянах веру.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл обменялся пасхальными подарками с президентом Владимиром Путиным, который посетил храм Христа Спасителя. Что это за подарки, не сообщалось.