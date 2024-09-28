Патриарх Кирилл раскрыл секрет счастья

Он совершил в Котловке божественную литургию в праздник Воздвижения Креста Господня , после которой выступил с первосвятительским словом. Патриарх Кирилл напомнил, что Иисус Христос искупил на кресте первородный грех, и христиане должны искать прощения через благодать. Ее можно получить через веру и добрые дела.

«Добродетели, добрые дела - это кирпичики, из которых созидается благополучная и счастливая жизнь. Счастье и добродетель - это почти синонимы, и как бы хотелось, чтобы эти слова сегодня многие услышали и попытались претворить в жизнь», - сказал он.

Глава РПЦ заявил, что вера без дел мертва. Патриарх Кирилл добавил, что добрыми делами укрепляется и безопасность страны, и мир среди людей.

В начале сентября на проповеди в московском храме Воскресения Христова он призвал верующих бороться за мир. По его словам, православные молятся о том, чтобы «миновало лихолетье».