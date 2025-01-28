Патриарх Кирилл призвал запретить сатанизм в России

Патриарх счел недопустимым, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, ведут активную деятельность в стране. Речь идет о проведении обрядов, вербовке молодежи и открытой регистрации групп в сообществах и социальных сетях.

«В зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами», - отметил предстоятель РПЦ.

По мнению патриарха Кирилла, государство должно противодействовать распространению оккультизма среди населения, а также навязыванию через рекламу религиозных учений и практик.

Особенно внимательно, по его словам, нужно отслеживать информацию о проведении неоязыческих мероприятий в образовательных организациях.

Гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников ранее призвал издать законы против практикующих различные эзотерические практики специалистов. В Госдуме также все чаще стали звучать предложения о запрете рекламы услуг тарологов и нумерологов на законодательном уровне.