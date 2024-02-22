Патриарх Кирилл призвал усилить работу по предотвращению абортов

Он отметил, что сейчас остро встали вопросы большого количество абортов и значительного процента разводов. Обе ситуации возникают не из-за социально-экономических факторов, а из-за личностной незрелости людей. По мнению священнослужителя, у них нет духовной опоры и нравственной позиции.

«Наша работа по предотвращению абортов не должна быть 25-м пунктом повестки дня. Это и вопрос сбережения нашего народа, и пастырская забота о том, чтобы женщина не совершала смертельный грех, убивая младенца во чреве своем», - заявил он.

Также священнослужитель напомнил о своем предложении насчет присутствия священников на консультациях по абортам.

Еще в январе этого года Патриарх Кирилл заявил, что русская православная церковь против абортов. Он отметил, что в мире случился кризис глобального масштаба, в области духовно-нравственных ценностей появились настораживающие тенденции.